Hitrádio City opustilo regionální DAB sítě ČRa

Hitrádio City opustilo regionální DAB sítě ČRaDNES! | redakce | tisk | názory
Pražskou hudební rozhlasovou stanici Hitrádio City již není možné poslouchat z DAB multiplexů společnosti České Radiokomunikace (ČRa). Stanice opustila její regionální DAB sítě.
Hitrádio City bylo jednou ze čtyř rozhlasových stanic v regionálních multiplexech ČRa (R4, R15, R23). V paketu zůstávají stanice Dance rádio (mono, 40 kbit/s), Pigy rádio (mono, 40 kbit/s) a Rádio Dechovka (stereo, 64 kbit/s).
Regionální DAB síť ČRa se nadále vysílá z vysílačů Praha - město (blok 6B), Liberec - Ještěd (blok 7B) a Plzeň - Košutka (blok 6B).
Vysílání Hitrádia City je možné v DAB poslouchat na území Prahy a středních Čech v DAB multiplexu RTI cz (celoplošný DAB multiplex C) na bloku 8C.