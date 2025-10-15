Nové kanály BBC v nabídce Movistar+DNES! | redakce | tisk | názory
Španělská satelitní pay-tv platforma Movistar+ (Astra, 19,2°E) se rozšířila o nové televizní stanice BBC. V nabídce operátora se objevily kanály BBC Series, BBC Earth a BBC Lifestyle.
Kanál BBC Series nahradil program BBC Drama. Další dvě stanice jsou nové. Stanici BBC Earth znají i diváci u nás z nabídek některých televizních operátorů. Jde o oblíbený program zaměřený na přírodopisné filmy z dílny BBC. Kanál BBC Series, jak název napovídá, přináší seriály a BBC Lifestyle pořady o životním stylu.
Všechny tři stanice jsou zakódovány systémem Nagra MA.
technické parametry - BBC Series:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 10,979 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Nagra MA
technické parametry - BBC Earth, BBC Lifestyle:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,038 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Nagra MA