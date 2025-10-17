Quantcast
Pátek, 17. října 2025

Blanka Bumbálková v čele komunikace Prima SOLOOTIONS

DNES! | redakce | tisk | názory

Do vedení společnosti Prima SOLOOTIONS zastřešující komunikaci skupiny Prima i její mateřské společnosti GES GROUP nastupuje Blanka Bumbálková. Bude zodpovědná za vedení korporátního a lifestylového PR týmu a rozvoj externí komunikace skupiny.

V rámci společnosti Prima SOLOOTIONS bude reportovat výkonnému řediteli Aleši Pýchovi.

Blanka Bumbálková (foto: Andrea Filičková)
▲ Blanka Bumbálková (foto: Andrea Filičková)

Blanka Bumbálková přichází s rozsáhlými zkušenostmi z médií a korporátní komunikace. Věřím, že její profesionální přístup, zkušenosti s řízením komunikačních projektů a znalost mediálního prostředí pomohou ještě více posílit image značek v rámci GES GROUP,“ říká Aleš Pýcha, výkonný ředitel Prima SOLOOTIONS.

Skupina GES GROUP má mnoho silných a respektovaných značek, hlavně Prima má u diváků dlouhodobou důvěru. Možnost podílet se na její komunikaci a být součástí tak dynamického prostředí vnímám jako velkou profesní výzvu a čest,“ uvádí Blanka Bumbálková.

Blanka Bumbálková má patnáctileté zkušenosti v médiích. Posledních devět let působila v Českém rozhlase, kde vedla oddělení komunikace a zodpovídala za externí i interní komunikaci. Projekty týmů, které vedla, několikrát získaly Českou cenu Public Relations - LEMUR - nebo ocenění Zlatý středník. Podílela se také na oslavách stého výročí od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. Před příchodem do rozhlasu působila v mediálních domech Economia, Empresa Media nebo Mladá fronta. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.

zdroj: FTV Prima

