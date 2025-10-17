Eurosport přinese highlighty ze zimní paralympiády v Miláně a Cortině

Eurosport přinese highlighty ze zimní paralympiády v Miláně a CortiněDNES! | redakce | tisk | názory
Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) oznámila, že získala exkluzivní práva na vysílání každodenních highlightů ze Zimních paralympijských her v Miláně a Cortině 2026. Znamená to, že je se zpožděním nabídne milionům fanoušků na 49 evropských národních trzích a ve 20 jazykových mutacích.
Vybrané přenosy bude v České republice a na Slovensku v rámci lineárního vysílání pokrývat sportovní stanice Eurosport, k dispozici budou také na streamovací platformě HBO Max.
Zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině 2026 odstartují zahajovacím ceremoniálem, který proběhne 6. března 2026 na stadionu Arena di Verona. Samotných her se zúčastní přes šest stovek paralympioniků, kteří se v šesti sportovních disciplínách utkají o celkem 79 medailí. Konkrétně se bude soutěžit v paralympijském alpském lyžování, biatlonu, cross-country lyžování, ledním hokeji, snowboardingu a vozíčkářském curlingu. Závěrečná ceremonie se uskuteční 15. března 2026.
Paralympiáda na WBD tak plynule naváže na pokrytí Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026, které budou zahájeny 6. února a zakončeny 22. února. Ač jde v pořadí o třetí zimní olympiádu vysílanou pod hlavičkou WBD, tyto hry budou první v rámci nového cyklu vysílacích práv oznámeného v roce 2023 po dohodě WBD s EBU a Mezinárodním olympijským výborem. Ten kromě Milána a Cortiny zahrnuje i Letní olympijské hry v Los Angeles 2028, Zimní olympijské hry ve Francouzských Alpách 2030 a Letní olympijské hry v Brisbane 2032. WBD tak stvrzuje své postavení domova letních i zimních olympijských her v Evropě.
zdroj: WBD