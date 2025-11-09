SkyShowtime v akci za nižší cenu

SkyShowtime v akci za nižší cenuDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel placené streamovací platformy SkyShowtime připravil pro své zákazníky cenově zvýhodněné předplatné a to jak standardního předplatného (s reklamou), tak i prémiového (bez reklam).
SkyShowtime nyní pořídí zákazník za 159 Kč měsíčně v případě objednání na 6 měsíců u Standardního plánu.
Verzi bez reklam nabízí Prémiový plán. Ten je nyní nabízen za 189 Kč měsíčně na 6 měsíců. Poté dojde k automatickému obnovení předplatného za plnou cenu.
Akční ceny platí do 1.12.2025.
Běžně stojí Standardní plán 219 Kč měsíčně a 299 Kč měsíčně Prémiový plán. Znamená to, že nyní zájemce získá předplatné bez reklam (Prémiový plán) za ještě nižší cenu než tarif s reklamou.
Nabídka platí pouze pro nové a oprávněné vracející se předplatitele.
SkyShowtime je divákům k dispozici přímo prostřednictvím aplikace SkyShowtime na Apple iOS, tvOS, zařízeních Android, Android TV, Google Chromecast, televizích LG, Samsung Smart TV a na vybraných trzích také na kanálech Amazon Fire TV a Prime Video.
SkyShowtime je také k dispozici prostřednictvím vybraných televizních poskytovatelů na některých trzích.
SkyShowtime je největší evropská streamovací služba. Tento společný podnik společností Comcast a Paramount, Skydance Corporation, spojuje to nejlepší z Hollywoodu s místní zábavou na jednom místě.
Od filmů a původních seriálů ikonických značek Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios a Peacock až po seriály SkyShowtime Original, SkyShowtime je novým evropským domovem prémiové zábavy.