Pátek, 7. listopadu 2025, svátek má Saskie

Viasaty v prosinci: Montmartre či Maxine

S přicházejícím zimním obdobím přináší prosinec příběhy plné vášně, odvahy a silných rozhodnutí. Podíváme se do města, kde se sny střetávají s realitou a kde každý hledá své místo - ať už v lásce, rodině nebo ve společnosti.

Připomeneme si také skutečný případ, který otřásl veřejností a ukázal, jak složitá může být pravda, když jsou v sázce city. Nahlédneme i do minulosti, kde média a touha po senzaci formovaly legendy, které přetrvaly dodnes. A zimní dokumentární výpravy nás zavedou tam, kde zima zkouší sílu přírody i odolnost všech, kteří v ní žijí. Naším průvodcem se stane i odvážná expedice do jedné z nejméně dotčených džunglí světa.

S Epic Drama zavítáme do Paříže v roce 1899: Céleste, tanečnice kankánu v kabaretu na Montmartru, se snaží najít svého bratra a sestru, od kterých byla oddělena, když jim byl před očima zabit otec. Aby zaplatila inspektorovi, který má za úkol je najít, nemá jinou možnost než tančit nahá. A tak se Céleste stává první striptérkou v Paříži. Arsene, mladý automobilový inženýr z bohaté čtvrti, se připravuje převzít otcovu továrnu. Nedokáže se však přimět k uzavření sňatku z rozumu, protože tajně miluje muže. Rose, mladá pradlena z předměstí, je hluboce zamilovaná a chystá se založit rodinu se svým snoubencem, ale její sen nemá dlouhého trvání. Muž ji odvede do nevěstince, kde ji uvězní. Nikdo z nich ještě netuší, že je to jen začátek... a že jejich osud se bude psát pod nebem Montmartru.

Montmartre - od 2. prosince každé úterý ve 21:00 dva díly za sebou.

Na Viasat True Crime se pohrešují dvě dívky. Jedna dívka skrývající pravdu a jedno skutečné kriminální drama o vyšetřování školní asistentky Maxine Carrové a jejího snoubence Iana Huntleyho. Ian byl později uvězněn za dvojnásobnou vraždu školaček Holly Wellsové a Jessicy Chapmanové. Šlo o tragický případ, který šokoval celou Británii. Toto drama zkoumá jejich bouřlivý vztah z pohledu Maxine. Proč kvůli němu lhala a jak se stala veřejným nepřítelem č. 1? Seriál také představí kompletní rozsah policejního vyšetřování a následnou mediální horečku kolem největšího pátrání v britské historii.

Maxine - od 14. prosince každou neděli ve 21:00.

Viasat History se podívá na poutavý dramaticko-dokumentární seriál, který nabízí šokující nový úhel pohledu na nechvalně známý případ Jacka Rozparovače. Příběh se soustředí na nemilosrdné bulvární reportéry, kteří pojmenovali a možná dokonce vymysleli sériového vraha. V průběhu tří epizod budeme sledovat osud redaktora Thomase O'Connora a jeho ambiciózního týmu, včetně novináře Freda Besta, kteří soupeří s konkurencí ohledně článků o sérii strašlivých vražd ve viktoriánském Londýně. Ve svém neúnavném úsilí o získání příběhu a touze prodat noviny manipulovali s vyprávěním a vytvořili mýtus o Jacku Rozparovači. Ten vyvolal celosvětovou pozornost i strach, stál za moderní Británií a za počátkem moderních sériových vrahů.

Jack Rozparovač - Napsáno krví, od 1. prosince každé pondělí ve 21:00.

Viasat Nature vás v prosinci pozve do světa zasněžených divů se zbrusu novými dokumenty Londýnská zoo o Vánocích a První Vánoce malého soba. Užijeme si také zimní scenérie v pořadech Santův domov v divočině, Polární zvířata, Divoká Aljaška a v mnoha dalších. Od alpských svahů po Arktidu vám tuto zimu představíme odolnost a krásu zvířat z oblastí chladu celého světa.

Pásmo pořadů: Bílé Vánoce, každé ráno od pondělí 22. do pátku 26. prosince.

Viasat Explore vás zavede do Suriname, jenž leží na severním pobřeží Jižní Ameriky a je nejzelenější zemí světa. 94 % jeho území pokrývá hustá džungle. Pro divokou zvěř je to ráj, pro lidi však jedno z nejnehostinnějších míst na Zemi. V této pozoruhodné sérii se velšský průzkumník Ash Dykes a malý tým vydávají do vzdálených končin vnitrozemí Surinamu, odkud se musí sami dostat zpět. Cílem expedice je upozornit na skutečnost, že les je ohrožen legální i nelegální těžbou dřeva. Tým prochází džunglí, šplhá na nejvyšší vrcholy a sjíždí na kajacích od pramene k oceánu po převážně nesplavné řece Coppename. Všude přítomné hrozby a vyčerpání jsou stále přítomným rizikem. Kromě nebezpečí spojených s lovem a hledáním potravy může jít o děsivé, avšak zároveň vzrušující dobrodružství.

Neprobádaná Amazonie s Ashem Dykesem, od 16. prosince každé úterý ve 20:00.

zdroj: Viasat

