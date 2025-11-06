Filmový kanál Prima MAX slaví 10. narozeniny

Filmový kanál Prima MAX slaví 10. narozeninyDNES! | redakce | tisk | názory
Prima MAX, filmový kanál české mediální skupiny FTV Prima, zanedlouho oslaví své desáté narozeniny. Stanice začala vysílat 20. listopadu 2015 kasovním trhákem Vlk z Wall Street.
Od té doby divákům nabídl řadu filmových zážitků, emocí, štěstí i nadšení; žánrově rozmanité filmy české i zahraniční produkce, včetně premiér.
V narozeninovém měsíci Prima MAX divákům naservíruje v premiéře hned šest českých snímků. Chybět nebudou ale ani oblíbené akční trháky či dobrodružná sága dle knižní předlohy známého J. R. R. Tolkiena. Vánoce pak budou patřit filmům s vánoční tematikou i slavnostním a oceňovaným snímkům.
„
Prima MAX je oblíbeným partnerem filmu a my jsme rádi, že se už deset let těší divácké oblibě. S velkým nadšením přitom podporujeme českou filmovou tvorbu, o čemž svědčí i listopadová nabídka programu. Klasiky české kinematografie jsou navíc za posledních deset let v TOP 3 nejsledovanějších žánrů na MAXu,“ uvádí Alex Ruzek, ředitelka programu skupiny Prima.
Největší oblibě se na Prima MAX dlouhodobě těší akční a špionážní filmy (Skyfall, Spectre, Kurýr 2), v závěsu jsou komedie (Ženy v běhu, Copak je to za vojáka, Bohové musí být šílení), na třetím místě pak české klasiky. Právě milovníci filmů z české produkce se mohou radovat - v listopadu je totiž každý sobotní večer čeká jeden v premiéře. Představí se třeba strhující příběh renomovaného psychiatra ve filmu Kawasakiho růže i čtveřice bývalých rockerů v komedii Revival.
Listopadové páteční večery na Prima MAX pak jako kdyby vystihovaly milostné počínání člověka. 7. listopadu diváci spolu s Annou Polívkovou zjistí, Po čem muži touží. O týden později zmoudří a nejspíš se smíří s mottem Nikdy neříkej nikdy. 21. listopadu pak nastane Výjimečný stav s předními herci české kinematografie Taťánou Dykovou a Ondřejem Vetchým. No a ani se neotočí a na dveře už jim bude pomalu, ale jistě klepat Padesátka. Čtvrteční večery si pak sáhnou pro ty největší klenoty Národního filmového archivu.
Na své si ale měsíc před Vánoci přijdou i milovníci vážnějších žánrů. Opomenout zde nemůžeme legendární a mnohonásobně oceněný snímek z roku 1986 v hlavní roli se Seanem Connerym Jméno růže, který na Prima MAX diváci mohou zhlédnout 30. listopadu. O trochu mladší verze Seana Conneryho pak diváky čeká v akční bondovce Thunderball (19. listopadu).
V průběhu prosince se všichni příznivci Prima MAX budou moci naladit na vánoční atmosféru s filmy Šťastné a krvavé, Vánoční setkání s láskou, Vánoční ulička a hned dvěma díly komedie Rolničky, kam se podíváš. Malí i velcí se mohou těšit i na moderní pohádky, jako jsou Princezna na hrášku nebo Sedmero krkavců.
zdroj: FTV Prima