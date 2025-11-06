Quantcast
Čtvrtek, 6. listopadu 2025

Filmový kanál Prima MAX slaví 10. narozeniny

Prima MAX, filmový kanál české mediální skupiny FTV Prima, zanedlouho oslaví své desáté narozeniny. Stanice začala vysílat 20. listopadu 2015 kasovním trhákem Vlk z Wall Street.

Od té doby divákům nabídl řadu filmových zážitků, emocí, štěstí i nadšení; žánrově rozmanité filmy české i zahraniční produkce, včetně premiér.

Nejsledovanější filmy na Prima MAX (foto: FTV Prima)
▲ Nejsledovanější filmy na Prima MAX (foto: FTV Prima)

V narozeninovém měsíci Prima MAX divákům naservíruje v premiéře hned šest českých snímků. Chybět nebudou ale ani oblíbené akční trháky či dobrodružná sága dle knižní předlohy známého J. R. R. Tolkiena. Vánoce pak budou patřit filmům s vánoční tematikou i slavnostním a oceňovaným snímkům.

Prima MAX je oblíbeným partnerem filmu a my jsme rádi, že se už deset let těší divácké oblibě. S velkým nadšením přitom podporujeme českou filmovou tvorbu, o čemž svědčí i listopadová nabídka programu. Klasiky české kinematografie jsou navíc za posledních deset let v TOP 3 nejsledovanějších žánrů na MAXu,“ uvádí Alex Ruzek, ředitelka programu skupiny Prima.

Největší oblibě se na Prima MAX dlouhodobě těší akční a špionážní filmy (Skyfall, Spectre, Kurýr 2), v závěsu jsou komedie (Ženy v běhu, Copak je to za vojáka, Bohové musí být šílení), na třetím místě pak české klasiky. Právě milovníci filmů z české produkce se mohou radovat - v listopadu je totiž každý sobotní večer čeká jeden v premiéře. Představí se třeba strhující příběh renomovaného psychiatra ve filmu Kawasakiho růže i čtveřice bývalých rockerů v komedii Revival.

Listopadové páteční večery na Prima MAX pak jako kdyby vystihovaly milostné počínání člověka. 7. listopadu diváci spolu s Annou Polívkovou zjistí, Po čem muži touží. O týden později zmoudří a nejspíš se smíří s mottem Nikdy neříkej nikdy. 21. listopadu pak nastane Výjimečný stav s předními herci české kinematografie Taťánou Dykovou a Ondřejem Vetchým. No a ani se neotočí a na dveře už jim bude pomalu, ale jistě klepat Padesátka. Čtvrteční večery si pak sáhnou pro ty největší klenoty Národního filmového archivu.

Na své si ale měsíc před Vánoci přijdou i milovníci vážnějších žánrů. Opomenout zde nemůžeme legendární a mnohonásobně oceněný snímek z roku 1986 v hlavní roli se Seanem Connerym Jméno růže, který na Prima MAX diváci mohou zhlédnout 30. listopadu. O trochu mladší verze Seana Conneryho pak diváky čeká v akční bondovce Thunderball (19. listopadu).

V průběhu prosince se všichni příznivci Prima MAX budou moci naladit na vánoční atmosféru s filmy Šťastné a krvavé, Vánoční setkání s láskou, Vánoční ulička a hned dvěma díly komedie Rolničky, kam se podíváš. Malí i velcí se mohou těšit i na moderní pohádky, jako jsou Princezna na hrášku nebo Sedmero krkavců.

zdroj: FTV Prima

