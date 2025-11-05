JOJ Sport přinese hokej z Německého poháru

JOJ Sport přinese hokej z Německého poháruDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenští hokejisté vstupují do nové reprezentační sezóny s jasným cílem - navázat na úspěšné vystoupení z minulého ročníku Německého poháru, který loni ovládli. JOJka nabídne duely mužské i ženské seniorské reprezentace.
Tradiční turnaj v německém Landshutu odstartuje už tento týden a JOJ Sport bude opět při tom - přinese všechny tři zápasy mužské reprezentace v přímých přenosech.
Program přímých přenosů na JOJ Sport:
• Čtvrtek 6. listopad: Slovensko - Rakousko, 12:15 (studio od 11:45)
• Sobota 8. listopad: Slovensko - Lotyšsko, 11:00 (studio od 10:30)
• Neděle 9. listopad: Slovensko - Německo, 14:45 (studio od 14:15)
Slovenský tým pod vedením Vladimíra Országha čeká první test před zimními olympijskými hrami 2026 v Miláně. Slovenský výběr se představí v osvědčené sestavě s jediným debutantem - 21letým útočníkem Alexem Černíkem.
JOJ Sport jako dlouhodobý mediální partner Slovenského svazu ledního hokeje přinese všechny zápasy v HD kvalitě, doplněné o předzápasové a mezitřetinové studio.
Diváky doprovodným slovem a odbornými analýzami provedou Rastislav Konečný, Michal Hudec a Branko Radivojevič.
Ženská reprezentace ve vysílání JOJ Sport
JOJ Sport se v listopadu věnuje v Německu nejen mužskému hokeji, ale i naší ženské reprezentaci. Slovenské hokejistky čekají tři náročné zápasy během tří dnů - proti Maďarsku, Francii a domácímu Německu.
Turnaj je zároveň příležitostí k testování širšího kádru. V akci uvidíme brankářskou oporu Livii Bednářovou z Kanady, obránkyni Lucii Drábekovou a útočnice Barboru Kapičákovou, Emu Tóthovou, Lucii Haluškovou, Julii Matejkovou či Lilien Beňákovou.
I zápasy žen na Německém poháru 2025 můžete sledovat živě na JOJ Sport:
• 5. listopadu v 16:00 - Slovensko vs. Maďarsko (JOJ Sport)
• 6. listopadu v 16:15 - Francie vs. Slovensko (JOJ Sport 2)
• 7. listopadu v 19:00 - Německo vs. Slovensko (JOJ Sport)
