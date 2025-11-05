Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 5. listopadu 2025, svátek má Miriam

JOJ Sport přinese hokej z Německého poháru

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenští hokejisté vstupují do nové reprezentační sezóny s jasným cílem - navázat na úspěšné vystoupení z minulého ročníku Německého poháru, který loni ovládli. JOJka nabídne duely mužské i ženské seniorské reprezentace.

Tradiční turnaj v německém Landshutu odstartuje už tento týden a JOJ Sport bude opět při tom - přinese všechny tři zápasy mužské reprezentace v přímých přenosech.

Hokej na stanicích JOJ Šport a JOJ Šport 2 (foto: TV JOJ)
▲ Hokej na stanicích JOJ Šport a JOJ Šport 2 (foto: TV JOJ)

Program přímých přenosů na JOJ Sport:

• Čtvrtek 6. listopad: Slovensko - Rakousko, 12:15 (studio od 11:45)
• Sobota 8. listopad: Slovensko - Lotyšsko, 11:00 (studio od 10:30)
• Neděle 9. listopad: Slovensko - Německo, 14:45 (studio od 14:15)

Slovenský tým pod vedením Vladimíra Országha čeká první test před zimními olympijskými hrami 2026 v Miláně. Slovenský výběr se představí v osvědčené sestavě s jediným debutantem - 21letým útočníkem Alexem Černíkem.

JOJ Sport jako dlouhodobý mediální partner Slovenského svazu ledního hokeje přinese všechny zápasy v HD kvalitě, doplněné o předzápasové a mezitřetinové studio.

Diváky doprovodným slovem a odbornými analýzami provedou Rastislav Konečný, Michal Hudec a Branko Radivojevič.

Ženská reprezentace ve vysílání JOJ Sport
JOJ Sport se v listopadu věnuje v Německu nejen mužskému hokeji, ale i naší ženské reprezentaci. Slovenské hokejistky čekají tři náročné zápasy během tří dnů - proti Maďarsku, Francii a domácímu Německu.

Turnaj je zároveň příležitostí k testování širšího kádru. V akci uvidíme brankářskou oporu Livii Bednářovou z Kanady, obránkyni Lucii Drábekovou a útočnice Barboru Kapičákovou, Emu Tóthovou, Lucii Haluškovou, Julii Matejkovou či Lilien Beňákovou.

I zápasy žen na Německém poháru 2025 můžete sledovat živě na JOJ Sport:

• 5. listopadu v 16:00 - Slovensko vs. Maďarsko (JOJ Sport)
• 6. listopadu v 16:15 - Francie vs. Slovensko (JOJ Sport 2)
• 7. listopadu v 19:00 - Německo vs. Slovensko (JOJ Sport)

zdroj: JOJ

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku
Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio
WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (9/12)
21:10 Panoptikum Města pražského (10/10)
22:20 13. komnata Dominika Duky
kanál CT2 20:00 Rok pražským arcibiskupem
21:05 Bedekr XI
21:30 Škola drog
kanál NOVA 20:20 Hell´s Kitchen Česko II (11)
21:40 Utajený šéf SK
23:05 Kriminálka Las Vegas XIII (18)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (72)
21:40 Show Jana Krause
22:45 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka (9)
21:25 Sanitka (10)
22:45 Sherlock Holmes: Znamení čtyř
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Charente
22:10 Laura a tajomstvo nečakaného vraha
23:45 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 40. výročie úmrtia Karola Duchoňa
20:35 40. výročie úmrtia Karola Duchoňa
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože III.
22:05 Najväčšie tragédie Slovenska
22:45 Najväčšie tragédie Slovenska
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Slaměný klobouk
22:10 Kriminálka Kraj II. (10/10)
23:35 Prokurátorka (10)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook