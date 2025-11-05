Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově

Hlasy Nova Krimi se sešly na NověDNES! | redakce | tisk | názory
Z Nova Gold je od 3. listopadu Nova Krimi. Novým názvem se definuje jako prostor pro klasické, často kultovní seriály s detektivní tematikou. TV Nova k této příležitosti zorganizovala setkání dabérů kultovních seriálů, které tato stanice divákům přináší.
Dabéři Hana Talpová, Vladislav Beneš, Jan Vondráček a Martin Stránský při společném setkání zavzpomínali na práci na legendárních titulech To je vražda, napsala; Můj přítel Monk, Mentalista, Kriminálka Las Vegas a Dr. House, na typické hlášky, atmosféru dabingových studií i na to, jak se v průběhu let měnila práce v dabingu.
Nový název kanálu přesně vystihuje, co diváci na této stanici hledají a co mají rádi. Nabízíme jim detektivní příběhy s oblíbenými hrdiny, z nichž má každý své metody, díky kterým do sebe všechno zapadne a případy se vyřeší,“ uvádí Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova a Oneplay.
Hana Talpová propůjčila svůj nezaměnitelný hlas spisovatelce a amatérské vyšetřovatelce Jessice Fletcherové ze seriálu To je vražda, napsala, který se na českých obrazovkách poprvé objevil už začátkem 90. let. Její kultivovaný projev, klidný tón, humor a bystrý úsudek se staly pro tuto postavu typické. Jessica dokáže vyřešit i ty nejzapeklitější zločiny.
S postavou Jessicy jsem se nemusela dlouho sžívat. Dokázala jsem se na ni napojit od samého začátku. Vždycky se mi líbila její bezprostřednost. Myslím, že i já mám stejně tak jako ona normální přístup k věcem i k životu. Jessica si s ničím nedělá problémy a všechno řeší okamžitě. A co na ní obdivuju, to je její chytrost,“ říká o hlavní postavě seriálu To je vražda, napsala Hana Talpová.
Vladislav Beneš je dlouholetým hlasem Adriana Monka, geniálního detektiva s obsedantně-kompulzivní poruchou. Jeho mimořádná pozornost k detailům z něj dělá jedinečného vyšetřovatele.
Monk má více poloh, a to je právě to, co mě na jeho dabování bavilo. Byla to ale samozřejmě těžší práce, to je jasné. On totiž nemluví v celých větách, často je přerušuje. A jednou po nějakém výbuchu začal dokonce mluvit pozpátku. Ale já mám raději náročnější práci, která je pěkná a má smysl, než když je to naopak,“ vzpomíná na své setkání s postavou Monka Vladislav Beneš. Ten propůjčil svůj hlas také postavě Gila Grissoma z legendární Kriminálky Las Vegas, kterou Nova Krimi také uvádí.
Jan Vondráček dabuje charismatického Mentalistu. Jeho postava, bývalý šoumen a mistr manipulace, pomáhá FBI řešit ty nejtěžší případy. Je totiž mimořádně vnímavý a dokáže číst v chování lidí.
Láska k Mentalistovi nepřišla hned. Vztah k němu jsem si budoval postupně. Už od začátku mě ale bavilo, jak je ta postava zahraná. Líbilo se mi, jak je Mentalista ironický a že dokáže být někdy i drsný na lidi. Blízké jsou mi jeho klid a poťouchlost, kterou má v sobě. Nejdřív vždycky lidi pozoruje a pak z toho něco vydedukuje. Taky mě baví jeho přímé otázky,“ přiznává dabér Mentalisty Jan Vondráček.
Martin Stránský je českým hlasem legendárního Dr. House, lékaře, který s chirurgickou přesností rozplétá medicínské záhady, často spíše jako kriminalista než doktor.
Dr. House je mi hrozně blízký svým stylem humoru a skvělý mi přijde i ten jeho cynismus. Mám rád černý humor i ve svém civilním životě, což by asi potvrdili mnozí moji kolegové, na které ho občas aplikuju,“ říká Martin Stránský a na dotaz, která z hlášek Dr. House mu uvízla v paměti, bez dlouhého přemýšlení odpovídá: „Všichni pacienti lžou!“
zdroj: Nova