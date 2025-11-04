Show Milujem Slovensko se přesunula na TV JOJ

Show Milujem Slovensko se přesunula na TV JOJDNES! | redakce | tisk | názory
Jedna z nejoblíbenějších televizních zábavných show poslední dekády Milujem Slovensko se přestěhovala z obrazovek veřejnoprávní televize STVR na komerční televizi JOJ.
TV JOJ již brzy divákům přinese maximum zábavných úkolů, nové znalosti, hosty, nečekané hudební zážitky a spoustu dalších novinek.
Oblíbenou show Milujem Slovensko povede osvědčený moderátor Martin Nikodým, který je její neodmyslitelnou součástí. Místa kapitánů celebritních týmů zaujme sehraná slovenská moderátorská dvojice Adela a Sajfa.
Jejich energie, nenapodobitelný humor, zkušenosti, chuť zabojovat za svůj tým, ale i dlouholeté přátelství tvoří základ nové éry show Milujem Slovensko.