Úterý, 4. listopadu 2025, svátek má Karel

Show Milujem Slovensko se přesunula na TV JOJ

Jedna z nejoblíbenějších televizních zábavných show poslední dekády Milujem Slovensko se přestěhovala z obrazovek veřejnoprávní televize STVR na komerční televizi JOJ.

TV JOJ již brzy divákům přinese maximum zábavných úkolů, nové znalosti, hosty, nečekané hudební zážitky a spoustu dalších novinek.

Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra (foto: Fun rádio (by Boris Holečko))
Oblíbenou show Milujem Slovensko povede osvědčený moderátor Martin Nikodým, který je její neodmyslitelnou součástí. Místa kapitánů celebritních týmů zaujme sehraná slovenská moderátorská dvojice Adela a Sajfa.

Jejich energie, nenapodobitelný humor, zkušenosti, chuť zabojovat za svůj tým, ale i dlouholeté přátelství tvoří základ nové éry show Milujem Slovensko.

