SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad

SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopadDNES! | redakce | tisk | názory
Podzimní večery vybízejí k odpočinku u dobrého filmu nebo zajímavého dokumentu. Proto SledovaniTV přináší v listopadu promokanály, které potěší všechny milovníky kvalitního obsahu.
Po celý měsíc najdou uživatelé ve svém balíčku kanály Spektrum, Viasat History a JOJ Cinema. Čekají je špičkové dokumenty o historii, vědě a záhadách i výběr populárních fi lmů pro pohodové večery.
Co si určitě nenechat ujít?
Dokumentární kanál pro zvídavé diváky Spektrum nabízí například Tajemství megastaveb. Pořad o tom, jak vznikají rekordní mosty, mrakodrapy a tunely, které posouvají hranice nemožného.
Na Viasat History mohou uživatelé sledovat nový dvoudílný dokument Černá smrt - oběti moru, který se pokouší rozplést záhadu, která fascinuje historiky i vědce po staletí. Kde se mor poprvé objevil a kdo byl pacient nula, neboli první známá evropská oběť?
Na filmovém kanálu JOJ Cinema má své místo vždy film týdne a také nedělní klasika, která stojí za připomenutí. Z listopadových novinek zaujme například filmová série Skutečné vraždy.
„
Listopad je ideální čas zpomalit a nechat se vtáhnout do zajímavých příběhů i objevování neznámého. Kanály Spektrum, Viasat History a JOJ Cinema přinášejí kombinaci kvalitních dokumentů a filmů, které potěší i inspirují,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
zdroj: SledovaniTV