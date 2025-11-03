Quantcast
SAKT mezi nejsilnějšími asociacemi na Slovensku

Slovenská asociace pro kabelové telekomunikace (SAKT) byla přijata za řádného člena Svazu elektrotechnického průmyslu Slovenska (ZEP), který je součástí Asociace průmyslových svazů a dopravy (APZD). Členství dává SAKTu mimo jiné možnost aktivně se podílet na formování technologického trhu a přináší nové, důležité kontakty.

Slovenská asociace pro kabelové telekomunikace se získáním členství ocitla mezi největšími svazy na Slovensku v rámci APZD - členem tripartity, mezi nimiž jsou například i Svaz automobilového průmyslu, Svaz živnostníků Slovensko či Svaz strojírenského průmyslu.

SAKT je největší sdružení televizních operátorů na Slovensko s více než třicetiletou tradicí. Sdružuje více než 100 operátorů, mezi členy jsou například společnosti jako Slovak Telekom, Orange Slovensko, ANTIK Telecom, DIGI Slovakia, Canal Plus, Satro či další, kteří zastupují více než jeden milion televizních předplatitelů. SAKT zároveň spolupracuje s dalšími národními asociacemi, zejména s českou, maďarskou a polskou.

zdroj: SAKT

