Pátek, 31. října 2025, svátek má Štěpánka

Netflix v listopadu: Stranger Things či Frankenstein

Listopad na Netflixu přináší napětí, emoce i pořádnou dávku zábavy. V první části závěrečné řady Stranger Things se parta přátel chystá na poslední střet s Vecnou.

Temný a vizuálně působivý Frankenstein od Guillerma del Tora znovu oživí legendární příběh o vědci a jeho stvoření, zatímco romantická komedie Až po uši v bublinkách přinese šampaňské i lásku. Mrazivé dokumenty jako Případ Eloá odhalí šokující skutečné události a pro nejmenší diváky je tu kouzelný speciál Bříšci. Milovníci akce se pak mohou těšit na animovaný hit Shrek i komiksovou jízdu Sebevražedný oddíl.

Seriálové novinky
Listopad na Netflixu přináší pořádnou dávku napětí, emocí i zábavy! Tento měsíc přinese první část závěrečné řady Stranger Things 5: První část. Soutěžící v Hra na oliheň: Výzva: 2. řada čekají nové šokující úkoly a boj o životní výhru. Silné drama Heweliusz odhalí pravdu o tragickém potopení trajektu, zatímco Prostě Alice přinese romantický chaos a dvojí život plný tajemství.

V Rána bleskem se střetne osud prezidenta Garfielda s jeho vrahem. V Makléři z Orange County: 4. řada se vztahy i kariéry otřesou pod tíhou rivality. Temnou hru rozehraje To monstrum ve mně a v Závistivá: 3. řada se znovu otevřou staré rány. O zábavné finále se pak postará Stařík v utajení: 2. řada.

Filmové novinky
Listopadové filmové novinky na Netflixu přinášejí napětí, romantiku, humor i vánoční atmosféru. Temný a vizuálně ohromující Frankenstein od Guillerma del Tora znovu oživí klasický příběh o vědci a jeho stvoření. V romantické komedii Až po uši v bublinkách se americká manažerka vydá do Paříže uzavřít obchod, ale místo šampaňského možná získá lásku. Bláznovství nabídne příběhy žen, které se nebojí udělat odvážné kroky, i když působí trochu šíleně.

Hudební speciál Na první dobrou s Edem Sheeranem přenese diváky do ulic New Yorku na jedinečný koncert plný hitů. A v sváteční romantice Štědré a kradené se dva zlodějíčci chystají na loupež, která jim možná navždy změní život.

Dokumenty na Netflixu
Listopadové dokumentární novinky na Netflixu přinášejí životní i mrazivé příběhy. O svůj život na scéně se s humorem podělí Eddie Murphy v dokumentu Jsem Eddie. Šokující událost odhaluje Případ Eloá: Rukojmí v přímém přenosu, který otřásl celou Brazílií - únos dospívající dívky bývalým přítelem sledovaný miliony diváků. V Záhada rodiny Carmanových se dramatická záchrana mladého muže z rozbouřeného moře mění v temné obvinění z dvojité vraždy. A napínavý seriál Nezvěstní: Závod s časem: 2. řada sleduje vyšetřování záhadných zmizení, kde každá minuta může rozhodnout o životě či smrti.

Pro nejmenší diváky
V listopadu čekají na nejmenší diváky na Netflixu nové příběhy plné fantazie, hudby i humoru. Hudební speciál Bříšci ze světa Dr. Seusse vypráví o dvou mladých Sneetches, které na kouzelném ostrově spojí nečekané přátelství. V seriálu Zlouni: Nový začátek se odhalí, jak se parta oblíbených padouchů vydala na cestu lumpáren - a co všechno tomu předcházelo. Film Jen ve snu zavede sourozence do podivuhodné říše snů, kde hledají mocného Snoděje, aby jim pomohl splnit jejich největší přání. A v nové Gábinin kouzelný domek: 12. řada se Gábi s přáteli pustí do otevírání kavárny, výcviku roztomilého dráčka a dalších kouzelných dobrodružství.

Comedy Special

Leanne Morgan: Hrozný věci
Leanne Morgan na sebe s typicky jižanským šarmem napráší tajemství o společném klíči, dlouhém manželství i prvním a taky posledním experimentu s CBD.

Netflix živě

Jake Paul vs. Tank Davis
V ostře sledovaném boxerském zápase, který organizuje Most Valuable Promotions, si to Jake Paul rozdá s Gervontem „Tankem“ Davisem. Živě z arény Kaseya Center v Miami.

WWE Survivor Series: 2025
Superstars se na tradiční podzimní akci WWE Fall Classic utkají o titul šampióna v soubojích hvězd i ve slavném zápase WarGames Match.

Licencovaná tvorba na Netflixu
Listopad na Netflixu servíruje směs akce, humoru i nezapomenutelných dobrodružství. Animovaný hit Shrek vás zavede do pohádkového světa, kde nevrlý zlobr a jeho věrný oslí společník vyráží zachránit princeznu z dračího doupěte.

Sci-fi trhák Transformers rozpoutá boj o Zemi mezi roboty z jiné planety, zatímco Pařba ve Vegas nabídne divokou komedii o rozlučce se svobodou, na kterou byste raději nezapomněli... kdyby to šlo. Napětí stoupá v thrilleru MEG: Monstrum z hlubin, kde se záchranář musí postavit obřímu prehistorickému predátorovi. Válečné drama Zachraňte vojína Ryana vás přenese do nitra druhé světové války na nebezpečnou záchrannou misi. A v komiksové akční jízdě Sebevražedný oddíl se tým superpadouchů vydává na sebevražednou operaci, která může rozhodnout o osudu lidstva.

zdroj: Netflix

