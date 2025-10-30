SkyShowtime nabízí čtvrtou řadu seriálu Mayor of Kingstown

SkyShowtime nabízí čtvrtou řadu seriálu Mayor of KingstownDNES! | redakce | tisk | názory
SkyShowtime divákům nabízí ke zhlédnutí čtvrtou řadu seriálu Mayor of Kingstown. Seriál společně vytvořili na Oscara® nominovaný Taylor Sheridan a Hugh Dillon, v hlavních rolích se objeví na Oscara nominovaný Jeremy Renner a držitelka ocenění Emmy® a Zlatého glóbu® Edie Falco.
Ve čtvrté řadě je Mikeova kontrola nad Kingstownem ohrožena, protože mocenské vakuum po Rusech se snaží zaplnit noví hráči. Mike se tak musí postavit válce gangů a zabránit tomu, aby pohltila celé město. V době, kdy jsou jeho milovaní ve větším nebezpečí než kdy dřív, se musí Mike potýkat s novou tvrdohlavou ředitelkou věznice, aby ochránil své blízké, a zároveň se vypořádat s démony z vlastní minulosti.
Kromě Rennera a Falco se v seriálu objeví i držitel ceny BAFTA® Lennie James, držitelka ocenění Tony® Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley a Nishi Munshi.
Výkonnými producenty seriálu Mayor of Kingstown jsou Taylor Sheridan, Hugh Dillon, Jeremy Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Christoph Schrewe, Wendy Riss, Evan Perazzo a Keith Cox. Erickson působí také jako showrunner seriálu.
Producenty jsou Paramount Television Studios, 101 Studios a Bosque Ranch Productions, distribuci zajišťuje Paramount Global Content Distribution.
První tři řady seriálu Mayor of Kingstown jsou také již nyní exkluzivně ke zhlédnutí na SkyShowtime.
zdroj: SkyShowtime