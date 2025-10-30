Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 30. října 2025, svátek má Tadeáš

SkyShowtime nabízí čtvrtou řadu seriálu Mayor of Kingstown

DNES! | redakce | tisk | názory

SkyShowtime divákům nabízí ke zhlédnutí čtvrtou řadu seriálu Mayor of Kingstown. Seriál společně vytvořili na Oscara® nominovaný Taylor Sheridan a Hugh Dillon, v hlavních rolích se objeví na Oscara nominovaný Jeremy Renner a držitelka ocenění Emmy® a Zlatého glóbu® Edie Falco.

V hlavních rolích seriálu Mayor of Kingstown, který společně vytvořili na Oscara® nominovaný Taylor Sheridan a Hugh Dillon, se představí na Oscara nominovaný Jeremy Renner a držitelka Emmy® a Zlatého glóbu® Edie Falco.

Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Ve čtvrté řadě je Mikeova kontrola nad Kingstownem ohrožena, protože mocenské vakuum po Rusech se snaží zaplnit noví hráči. Mike se tak musí postavit válce gangů a zabránit tomu, aby pohltila celé město. V době, kdy jsou jeho milovaní ve větším nebezpečí než kdy dřív, se musí Mike potýkat s novou tvrdohlavou ředitelkou věznice, aby ochránil své blízké, a zároveň se vypořádat s démony z vlastní minulosti.

Kromě Rennera a Falco se v seriálu objeví i držitel ceny BAFTA® Lennie James, držitelka ocenění Tony® Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley a Nishi Munshi.

Výkonnými producenty seriálu Mayor of Kingstown jsou Taylor Sheridan, Hugh Dillon, Jeremy Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Christoph Schrewe, Wendy Riss, Evan Perazzo a Keith Cox. Erickson působí také jako showrunner seriálu.

Producenty jsou Paramount Television Studios, 101 Studios a Bosque Ranch Productions, distribuci zajišťuje Paramount Global Content Distribution.

První tři řady seriálu Mayor of Kingstown jsou také již nyní exkluzivně ke zhlédnutí na SkyShowtime.

zdroj: SkyShowtime

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Chystá se náhrada za kanály MTV?
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová II
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
21:30 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Santorini a Milos, vulkanické ostrovy
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (4/10)
21:30 Klenoty s vůní benzínu II (9/9)
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (19)
21:40 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (20)
21:35 Ano, šéfe!
22:50 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Tankový prapor
21:55 Labyrint (7)
23:10 Labyrint 2 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Portugalsku
22:05 Sestrička Lea II (1/8)
22:55 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Nažive
22:20 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (4)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (23)
21:55 30 případů majora Zemana (24)
23:45 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook