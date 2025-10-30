Haloweenská aukce rekvizit z The Walking Dead

Haloweenská aukce rekvizit z The Walking DeadDNES! | redakce | tisk | názory
Od 30. října do 1. listopadu mohou fanoušci přihazovat do dražby předmětů použitých při natáčení ve všech 11 sériích i všech spinoffů světa The Walking Dead.
Letos na Halloween nabízejí Heritage Auctions a AMC Networks fanouškům The Walking Dead Universe skutečně jedinečné vzrušení: šanci získat kousek jedné z nejpopulárnějších franšíz v televizní historii.
Aukce The Walking Dead Universe, která končí 1. listopadu, obsahuje více než 1 000 rekvizit ze všech 11 sezón přelomového seriálu The Walking Dead a každého z jeho uznávaných spin-offů, včetně Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Dead City a The Walking Dead: Daryl Dixon. Tato událost zahrnuje celý rozsah produkce franšízy a spojuje ohromující škálu ikonických rekvizit, kostýmů hrdinů, vozidel, zbraní i kulis, které definovaly postapokalyptický svět seriálu.
"
Tato aukce je oslavou neuvěřitelného odkazu seriálu The Walking Dead Universe a oddané globální fanouškovské základny," říká Rob Fox, výkonný produkční viceprezident společností AMC Networks a AMC Studios. "
Partnerství s Heritage Auctions nám umožňuje sdílet umění a vyprávění tohoto světa se sběrateli, což jim dává šanci vlastnit hmatatelný kus původní série a jejích populárních spin-offů, které tuto franšízu nadále rozvíjí a uchvacují miliony lidí."
Kolekce obsahuje takové ikonické rekvizity, zbraně a oděvy jako je ikonické Dalovo obytné auto z původní série nebo Alovo CAT-2 MRAP ze seriálu Fear the Walking Dead až po guvernérův mrazivý komplet ze 4. série a Michonninu katanu ze 3. série.
Mezi další položky v dražbě patří například:
Rekvizity:
• Kuše Daryla Dixona (1.-3. řada)
• Neganova baseballová pálka "Lucille" (sezóna 6-10)
• Krabička cigaret Daryla Dixona "Llama Lights" (3. řada)
• Notebook a komiksy Carla Grimese (Sezóna 4)
• Pár značek "D blok" (3. řada)
Kostýmy:
• Originální mrchožroutský soubor Glenna Rheeho (1. řada)
• Kultovní dívčí kostým medvídka Walker, který nosí Addy Miller v pilotní epizodě (1. řada)
• Šerifský klobouk a .357 Magnum Ricka Grimese (1. řada)
• 5ti dílný komplet Daryla Dixona včetně deky v jihozápadním stylu (1. řada)
• Sada souboru Teddy Bear Girls včetně jejího charakteristického potrhaného plyšového medvídka (Sezóna 1)
• Charakteristický soubor a akční puška Abrahama Forda (5. řada)
• Michonnin charakteristický komplet Sheath a akční katana (3. řada)
Vozidla:
• 1971 Pontiac Tempest Lemans GTO podepsaný Andrewem Lincolnem (sezóna 1)
• Dalův 1973 Chieftain Model D-27C Winnebago (sezóna 1-3)
• Vlastní Triumph Bonneville chopper Daryla Dixona (sezóna 1-4)
• Zakázkový motocykl Honda CB750 Daryla Dixona (sezóna 5-8)
A mnohé další rekvizity ze spin-offů.
zdroj: AMC