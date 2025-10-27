Další epizoda TO: Vitejte v Derry na HBO Max už 31. října

Další epizoda TO: Vitejte v Derry na HBO Max už 31. říjnaDNES! | redakce | tisk | názory
HBO Max uvede druhý díl nového seriálu TO: Vitejte v Derry ze studia Warner Bros. Television dříve u příležitosti Halloweenu. Diváci si ho budou moci pustit již od pátku 31. října na HBO Max.
Na televizním kanálu HBO bude druhý díl k dispozici v neděli 2. listopadu.
Seriál, který rozšiřuje svět kultovního díla Stephena Kinga To, vznikl pod vedením filmových tvůrců Andyho a Barbary Muschiettiových (To, To: Kapitola 2, The Flash) a Jasona Fuchse (To: Kapitola 2, Wonder Woman, Argylle). Andy Muschietti režíruje několik epizod této originální série.
Anotace: Seriál IT: Welcome to Derry je zasazen do světa románu Stephena Kinga To a rozvíjí vizi, kterou Andy Muschietti představil ve filmových adaptacích To a To: Kapitola 2.
Obsazení: Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Blake Cameron James, Arian S. Cartaya, Amanda Christine, Matilda Lawler, Clara Stack, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso a Bill Skarsgård.
Tvůrci: Seriál vznikl v produkci HBO a Warner Bros. Television. Na televizní obrazovky jej přivedli Andy Muschietti, Barbara Muschietti a Jason Fuchs. Producenty jsou Andy a Barbara Muschiettiovi (Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee a Dan Lin. Fuchs, který napsal scénář k první epizodě, a Kane působí jako spolushowrunneři projektu.
Nové díly osmídílné řady budou nadále vysílány každé pondělí na HBO a HBO Max až do finále sezóny, které je plánováno na pondělí 15. prosince.
zdroj: WBD