RpMS: 12 žádostí o 17 VKV frekvencí
V aktuálním výběrovém řízení, které Rada pro mediální služby (RpMS) vyhlásila 24. září 2025, je zařazeno sedmnáct volných frekvencí na pozemní rozhlasové vysílání v pásmu VKV/FM.
Do uplynutí lhůty na podávání žádostí, 17. října 2025, je Radě doručili osm vysílatelů, které žádají o přidělení frekvencí pro osm programových služeb. O přidělení frekvencí se neuchází žádný nový subjekt; všichni žadatelé už jsou vysílateli rozhlasových stanic.
Ze sedmnácti volných frekvencí projevili vysílatelé zájem o dvanáct z nich. O přidělení nejvyššího počtu frekvencí, šesti, požádal vysílatel SUB FM. r. o. pro programovou službu SUB FM. O pět frekvencí má zájem společnost D.EXPRES, k.s. pro programovou službu ROCK. Vysílatel WINTER média, a.s. se uchází pro svou programovou službu Rádio Piešťany o přidělení dvou frekvencí. Zbylých pět vysílatelů požádalo Radu o přidělení po jedné frekvenci. Největší počet žadatelů je o frekvence 90,6 MHz Nitra a 93,6 MHz Nitra, o které se budou ucházet po tři vysílatelé. O frekvence 106,6 MHz Banská Bystrica a 103,3 MHz Spišská Nová Ves projevily zájem po dva vysílatelé.
V aktuálním výběrovém řízení je i pět kmitočtů - 92,7 MHz Žarnovica, 95,8 MHz Žiar nad Hronom, 91,0 MHz Žiar nad Hronom, 88,3 MHz Púchov a 88,5 MHz Dubnica nad Váhom - o které neprojevil zájem žádný subjekt.
Rozhodování o přidělování frekvencí bude Rada provádět s maximální transparentností. Prostřednictvím YouTube kanálu Rady pro mediální služby bude veřejnosti dostupné jak slyšení uchazečů o jednotlivé frekvence plánované na 2. prosince 2025, tak i samotné rozhodování členů Rady během jejich zasedání následujícího dne. Časový harmonogram veřejného slyšení zájemců o frekvence bude v předstihu dostupný na webové stránce Rady pro mediální služby.
|Lokalita
|Frekvence (MHz)
|Ma. vyzářený výkon (W)
|Poznámky
|Požádali
|Piešťany
|94,7
|100
|A)
|SUB FM s. r. o.
|Dunajská Streda
|92,2
|100
|B)
|SITY MEDIA s.r.o.
|Žarnovica
|92,7
|100
|Žiar nad Hronom
|95,8
|100
|Žiar nad Hronom
|91
|160
|Banská Bystrica
|106,6
|1000
|D.EXPRES, k.s. (ROCK); SUB FM s. r. o.
|Spišská Nová Ves
|103,3
|200
|D.EXPRES, k.s. (ROCK); Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
|Prievidza
|89,6
|500
|Best FM Media spol. s r.o.
|Banská Bystrica
|92
|1000
|SUB FM s. r. o.
|Púchov
|88,3
|300
|C)
|Dubnica nad Váhom
|88,5
|150
|D)
|Bánovce nad Bebravou
|90,4
|500
|E)
|D.EXPRES, k.s. (ROCK)
|Prievidza
|90,5
|1000
|F)
|D.EXPRES, k.s. (ROCK)
|Nitra
|90,6
|250
|D.EXPRES, k.s. (ROCK); SUB FM s. r. o. WINTER média a.s.
|Levice
|92,3
|200
|SUB FM s. r. o.
|Nitra
|93,6
|50
|Rádio Vlna, s.r.o.; EJ, s.r.o.; WINTER média a.s.
|Považská Bystrica
|104,4
|300
|SUB FM s. r. o.
Poznámky:
A) Frekvenci 94,7 MHz Piešťany lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 94,7 MHz Topoľčany.
B) Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Streda lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 92,1 MHz Galanta.
C) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom témuž vysílateli.
D) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov témuž vysílateli.
E) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,5 MHz Prievidza témuž vysílateli.
F) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou témuž vysílateli.
zdroj: RpMS