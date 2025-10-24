Quantcast
Pátek, 24. října 2025

RpMS: 12 žádostí o 17 VKV frekvencí

V aktuálním výběrovém řízení, které Rada pro mediální služby (RpMS) vyhlásila 24. září 2025, je zařazeno sedmnáct volných frekvencí na pozemní rozhlasové vysílání v pásmu VKV/FM.

Do uplynutí lhůty na podávání žádostí, 17. října 2025, je Radě doručili osm vysílatelů, které žádají o přidělení frekvencí pro osm programových služeb. O přidělení frekvencí se neuchází žádný nový subjekt; všichni žadatelé už jsou vysílateli rozhlasových stanic.

Ze sedmnácti volných frekvencí projevili vysílatelé zájem o dvanáct z nich. O přidělení nejvyššího počtu frekvencí, šesti, požádal vysílatel SUB FM. r. o. pro programovou službu SUB FM. O pět frekvencí má zájem společnost D.EXPRES, k.s. pro programovou službu ROCK. Vysílatel WINTER média, a.s. se uchází pro svou programovou službu Rádio Piešťany o přidělení dvou frekvencí. Zbylých pět vysílatelů požádalo Radu o přidělení po jedné frekvenci. Největší počet žadatelů je o frekvence 90,6 MHz Nitra a 93,6 MHz Nitra, o které se budou ucházet po tři vysílatelé. O frekvence 106,6 MHz Banská Bystrica a 103,3 MHz Spišská Nová Ves projevily zájem po dva vysílatelé.

V aktuálním výběrovém řízení je i pět kmitočtů - 92,7 MHz Žarnovica, 95,8 MHz Žiar nad Hronom, 91,0 MHz Žiar nad Hronom, 88,3 MHz Púchov a 88,5 MHz Dubnica nad Váhom - o které neprojevil zájem žádný subjekt.

Rozhodování o přidělování frekvencí bude Rada provádět s maximální transparentností. Prostřednictvím YouTube kanálu Rady pro mediální služby bude veřejnosti dostupné jak slyšení uchazečů o jednotlivé frekvence plánované na 2. prosince 2025, tak i samotné rozhodování členů Rady během jejich zasedání následujícího dne. Časový harmonogram veřejného slyšení zájemců o frekvence bude v předstihu dostupný na webové stránce Rady pro mediální služby.

LokalitaFrekvence (MHz)Ma. vyzářený výkon (W)PoznámkyPožádali
Piešťany94,7100A)SUB FM s. r. o.
Dunajská Streda92,2100B)SITY MEDIA s.r.o.
Žarnovica92,7100 
Žiar nad Hronom95,8100 
Žiar nad Hronom91160 
Banská Bystrica106,61000D.EXPRES, k.s. (ROCK); SUB FM s. r. o.
Spišská Nová Ves103,3200D.EXPRES, k.s. (ROCK); Marek Petráš (DETSKÉ RÁDIO)
Prievidza89,6500Best FM Media spol. s r.o.
Banská Bystrica921000SUB FM s. r. o.
Púchov88,3300C)
Dubnica nad Váhom88,5150D)
Bánovce nad Bebravou90,4500E)D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Prievidza90,51000F)D.EXPRES, k.s. (ROCK)
Nitra90,6250D.EXPRES, k.s. (ROCK); SUB FM s. r. o. WINTER média a.s.
Levice92,3200SUB FM s. r. o.
Nitra93,650Rádio Vlna, s.r.o.; EJ, s.r.o.; WINTER média a.s.
Považská Bystrica104,4300SUB FM s. r. o.

Poznámky:

A) Frekvenci 94,7 MHz Piešťany lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 94,7 MHz Topoľčany.
B) Frekvenci 92,2 MHz Dunajská Streda lze přidělit pouze držiteli rozhodnutí o přidělení frekvence 92,1 MHz Galanta.
C) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,5 MHz Dubnica nad Váhom témuž vysílateli.
D) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 88,3 MHz Púchov témuž vysílateli.
E) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,5 MHz Prievidza témuž vysílateli.
F) Frekvence musí být přidělena spolu s frekvencí 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou témuž vysílateli.

zdroj: RpMS

