Pátek, 24. října 2025, svátek má Nina

HBO Max s celosvětovou kampaní k seriálu TO: Vítejte v Derry

HBO Max zahájilo celosvětovou kampaň k očekávanému seriálu TO: Vítejte v Derry, který rozšiřuje děsivý vesmír Stephena Kinga. Akce s názvem „Red Balloon Takeover“ odstartovala v úterý 21. října, kdy se ikonické červené balónky začaly objevovat na sociálních sítích, čímž vyvolaly vlnu spekulací o návratu děsivého klauna Pennywise.

Ve středu 22. října se balónky přesunuly do reálného světa - objevily se v ulicích metropolí po celém světě, včetně New Yorku, Los Angeles, Mexico City, Sao Paula, Rio de Janeira, Madridu, Paříže, Singapuru, Manily, Sydney, Kappadokie, Varšavy, Santiaga de Chile, Thajska, Japonska, Tchaj-wanu, Hongkongu a Dubaje.

Kromě balónků se v některých městech objevil i samotný Pennywise. V New Yorku se pohyboval například v Bryant Parku, Washington Square Parku, Central Parku, McCarren Parku a večer u kolotoče Jane's Carousel v Dumbo. V Los Angeles se klaun ukázal na mole v Santa Monice, ve čtvrti Fairfax/Mid-Wilshire, na Hollywoodském chodníku slávy, ve West Hollywoodu a v centru města. Děsivé výjevy byly zaznamenány také v Paříži, Kappadokii, Varšavě, Madridu, Manile, Mexico City a Sao Paulu.

Kampaň přesahuje reálné lokace - HBO Max ji rozšířilo i do digitálního prostoru prostřednictvím spolupráce se světovými značkami, influencer marketingu, sportovních událostí a dalších online kanálů.

Seriál TO: Vítejte v Derry bude mít premiéru 27. října na HBO a HBO Max.

zdroj: WBD

