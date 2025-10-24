Hokejová talk show Na puku na Oneplay Sport

Quantcast
Stanice Oneplay Sport přichází s novým pořadem pro všechny hokejové fanoušky. Talk show Na puku s Innou Puhajkovou přiblíží aktuální dění v Tipsport extralize, představí známé i méně známé osobnosti a nabídne otevřené názory v uvolněné atmosféře.

Premiérové díly se budou vysílat po každém odehraném týdnu Tipsport extraligy, vždy v pondělí od 19.00 na kanále Oneplay Sport 2.

Inna Puhajková, moderátorka talk show Na puku (foto: Oneplay)
Máme radost z neustále rostoucího zájmu diváků o hokejové přenosy. Talk show Na puku s Innou Puhajkovou rozšíří náš obsah o témata ze zákulisí a ukáže Tipsport extraligu z jiného úhlu. Takový formát tady dlouho chyběl,“ uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice Oneplay Sport.

Společně s hlavním partnerem pořadu, společností Tipsport, chceme propojit zábavu, odbornost a inspirativní osobnosti. Inna Puhajková je pro tento koncept ideální volbou, má zkušenosti z televizního prostředí, dokáže rozhovorům dodat hloubku i lehkost,“ doplnil Marek Kindernay.

Inna Puhajková o nové výzvě
Moderátorka Inna Puhajková patří mezi nejvýraznější osobnosti české televizní scény. Více než deset let působí jako moderátorka Sportovních novin na TV Nova. Kromě toho se dlouhodobě věnuje moderování společenských a sportovních akcí.

Hokej je pro mě srdeční záležitost a pořad Na puku vnímám jako velkou profesní výzvu. Na přípravách jsme pracovali dlouhé měsíce. Naším cílem bylo vytvořit formát plný emocí, příběhů a momentů, které běžně zůstávají mimo kamery. Chtěla bych, aby diváci viděli, že za každým úspěchem či neúspěchem stojí okamžiky, které sice nejsou tolik vidět, ale tvoří důležitou součást hokejového světa,“ uvedla Inna Puhajková, moderátorka talk show Na puku.

Tipsport extraliga v širších souvislostech
Stálým expertem a dramaturgem Na puku je Tomáš Zetek. V novém pořadu, který se natáčí v moderním STAGES HOTEL Prague, zúročí své zkušenosti z extraligových přenosů a přinese divákům autentický vhled do zákulisí českého hokeje.

Každý díl přivede ke stolu zajímavé hosty z hokejového prostředí. Mým cílem je nabízet souvislosti, data a zkušenosti, které divákům pomohou vidět extraligu v širším kontextu. Chceme mluvit otevřeně o tématech, která v běžných studiích často nezazní,“ doplnil Tomáš Zetek, vedoucí hokejové redakce Oneplay Sport.

Hvězdní hosté: Jaromír Jágr a Roman Červenka
Hned v premiérovém díle, který se vysílá v pondělí 27. října od 19.00 na Oneplay Sport 2, se fanoušci mohou těšit na skutečné hokejové legendy. Pozvání přijal Jaromír Jágr, nejproduktivnější Evropan v historii NHL a stále aktivní hráč Rytířů Kladno, který se nesmazatelně zapsal do dějin světového hokeje. Druhým hostem bude kapitán české reprezentace Roman Červenka, dvojnásobný mistr světa a jeden z nejlepších extraligových útočníků posledních let.

Zpětné přehrání, multidimenze i statistiky
Oneplay přináší fanouškům hokejové Tipsport extraligy moderní způsob, jak si užít přenosy s řadou pokročilých funkcí. Možnost zpětného přehrání v délce až sedmi dnů zajišťuje, že žádný důležitý moment neunikne pozornosti. Funkce multidimenze umožňuje divákům sledovat více duelů současně a poskytuje tak komplexní přehled o aktuálním dění napříč soutěží. Přímo v platformě jsou k dispozici podrobné statistiky včetně výsledků zápasů, aktuální tabulky týmů a kanadského bodování. Díky tomu mají fanoušci všechny důležité informace na jednom místě.

zdroj: Oneplay

