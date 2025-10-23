Záhada strašidelného zámku. Štědrovečerní pohádka na ČT1

Záhada strašidelného zámku. Štědrovečerní pohádka na ČT1DNES! | redakce | tisk | názory
Sváteční program České televize odstartuje už 30. listopadu na ČT1 přímým přenosem prvního ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý den bude mít premiéru výpravná pohádka Záhada strašidelného zámku a silvestrovskou noc včetně novoročního přípitku diváci oslaví se zábavním pořadem StarDance Tour... když hvězdy tančí na Silvestra.
„
Vánoce jsou časem, kdy se rodiny scházejí, aby spolu sdílely radost, pohodu a společné chvíle. Česká televize chce být i letos jejich součástí - přinést do domácností příběhy plné laskavosti, humoru a naděje. Naše vánoční programová nabídka je poděkováním všem divákům, kteří s námi tráví sváteční čas už tolik let,“ říká generální ředitel Hynek Chudárek.
Pohádkové Vánoce
Na zámku Strašperk se královský rozpočet místo zvyšování daní vylepšuje strašidelnými prohlídkami, které má ve své režii vynalézavá princezna Elvíra. Jenže se ukáže, že kouzelné bytosti nemůžete mít jen tak snadno pod kontrolou. Nejen o tom bude vyprávět letošní štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku.
„
Štědrovečerní pohádkové poselství tentokrát zní: každý by si měl uvědomit, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám. Druhým, skrytějším poselstvím scenáristy a autora Tomáše Syrovátka je, že my lidi obecně rádi věříme lžím, ale pravdu, kterou máme přímo před sebou, nevidíme,“ zamýšlí se režisér Ivo Macharáček, v jehož režii nová českotelevizní pohádka vznikla. Kreativní producentka Barbara Johnsonová doplňuje: „
Myslím, že velmi zdařilé je herecké obsazení pohádky, ať už jde o ústřední dvojici v podání Sofie Anny Švehlíkové a Oskara Hese, ministra Jiřího Mádla a generála Pavla Kříže, nebo o princezninu vychovatelku, kterou hraje Jana Plodková. Nejzajímavější na pohádce je pak podle mého názoru prolínání kouzelného a reálného světa. Protože jak říká jedna z postav pohádky, nikdo neví, kdy se další kouzelná bytost narodí.“ V dalších rolích diváci uvidí Tomáše Maštalíra, Jaromíra Dulavu, Gabrielu Heclovou a další.
Na Boží hod uvede Česká televize slovenskou pohádku Největší zázrak, jíž je koproducentem. Hlavními hrdiny napínavého pohádkového příběhu o lásce, zradě a také oběti, která je tím největším zázrakem, jsou nepovedený kouzelník Láb, krásná princezna a nespokojený pekař. V pohádce scenáristky Hany Lasicové si zahráli i čeští herci Jan Budař a Michal Isteník, a to pod vedením režiséra Tomáše Janči. Ten k příběhu prozrazuje: „
Budou tam kouzla, čáry, efekty i triky. Co by to bylo za čaroděje - bez těchto atributů? Láb je nešikovný a sobecký čaroděj, který sice má kouzelnou moc, ale neumí ji nijak rozvíjet ani využít. Je to takový kšeftař s kouzlem. Podle mě je Láb hlavní postavou filmu - nese v sobě poselství naší pohádky. Právě na něm divák pochopí, jak je pro každého člověka existenčně důležité si přiznat chybu a najít odvahu ji napravit. Jen tak se člověk může posunout dál.“ Tato pohádková novinka bude vysílána v duálním provedení.
Ani v letošním vánočním čase nebude chybět televizní pohádka pro neslyšící v českém znakovém jazyce doprovázeném dabingem pro slyšící diváky. U pohádky Ke všem čertům hledali autorka Jana Ozoráková a režisér Jan Bártek inspiraci u klasického a oblíbeného příběhu Čertův švagr Boženy Němcové s přihlédnutím k dalším jeho literárním převyprávěním.
„
Jsem rád, že se mi podařilo pro režii získat nového, mladého a talentovaného režiséra Jana Bártka, který nejenže při natáčení spojil český znakový jazyk s nesmírně originálním a poetickým jazykem filmovým, ale navíc ve spolupráci se scenáristkou Janou Ozorákovou a dramaturgyněmi Markétou Hoskovcovou a Klárou Vlasákovou vdechl známému pohádkovému příběhu nový život připomínající nápadně ten, který sami žijeme tady a teď,“ říká kreativní producent Luděk Horký. Režisér Jan Bártek dodává: „
Byl bych moc rád, kdyby tato pohádka napomohla tomu, že se slyšící lidé budou o neslyšící komunitu víc zajímat. Z mé zkušenosti jsou neslyšící fantastičtí a neuvěřitelně pohodoví lidé. Já si to vykládám tak, že je to tím, že neslyší ten brajgl kolem. A ten fokus, klid, jim v určitém směru závidím. Neslyšící navíc hovoří nádherným znakovým jazykem a ten si diváci budou moci prohlédnout právě v naší nové pohádce. Hluboce věřím, že zpříjemní letošní vánoční svátky jak neslyšícím, tak slyšícím.“ Pohádku Ke všem čertům, stejně jako celý festival pohádek pro neslyšící, uvede program ČT2.
Zadáno pro charitu
Půlkulaté, již pětatřicáté výročí letos oslaví Adventní koncerty ČT, které nezamíří jen do Prahy, ale vydají se na tři zastávky napříč republikou. Tou první bude kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, druhý koncert se odehraje v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a třetím hostitelským místem bude kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově se pak odehraje poslední živý přenos letošních koncertů. I letos jsou již tradičně patrony jednotlivých koncertů oblíbené osobnosti České televize, konkrétně Michal Žák, Vladimír Kořen, Martin Písařík a Lucie Výborná.
Duchovně a dokumentárně s ČT2
Také druhý program České televize přichází s nabídkou, která vyzdvihuje a potvrzuje duchovní rozměr Vánoc, počínaje Adventní bohoslužbou 30. listopadu. Na Štědrý den nebude chybět Vánoční promluva a Půlnoční bohoslužba, o den později pak slavnostní Vánoční bohoslužba, následovaná vánočním požehnáním papeže Lva XIV. z Vatikánu při přenosu tradičního Urbi et orbi.
Ve sváteční nabídce najdou diváci mimo jiné dokumentární film David Becher - Hippokrates Karlových Varů o jedné z klíčových postav českých dějin, lékařství a lázeňství, se kterou je coby průvodce seznámí herec Jiří Dvořák.
Sváteční kulturní zážitky na ČT art
Na ČT art čeká diváky mnoho premiér, a to od koncertů a portrétů slavných osobností až po dokumenty o českých i zahraničních hudebních a divadelních scénách. Chybět nebude přímý přenos z Adventního koncertu Pražského filharmonického sboru z Rudolfina spolu s premiérovým dokumentem Síla hlasu: příběh Pražského filharmonického sboru. Za zhlédnutí určitě stojí životopisný snímek o spisovateli Charlesi Dickensovi Muž, který vynalezl Vánoce.
Sváteční atmosféru jistě umocní série koncertů populárních hvězd - premiérový záznam vystoupení ikony rokenrolu Elvis Presley: Havaj 1973, narozeninový koncert české legendární kapely YoYo Band či koncert Queen: Magic Tour v Budapešti 1986. Na své si přijdou i obdivovatelé klasické taneční pohádky Louskáček, či příznivci operní hudby v koncertu Vánoce ve Versailles se Sonyou Yonchevovou. Na Nový rok nebude ani letos chybět přímý přenos Novoročního koncertu České filharmonie.
Zábava i tradice s dětskými hrdiny ČT :D
Dětský program uvede v předvánočním čase nový krátký hraný příběh Karla Janáka Šťastné a strašidelné! Vánoční prázdniny nabídnou vedle dvou premiérových animovaných filmů Sobík Niko za polární září a Labutí princezna: Království hudby také nový speciál seriálu Kung Fu Panda: Dračí rytíř. Pro ty nejmladší je připraven dokument Max a Mája: Příběh lištiček a film od studia Disney Ivan je jen jeden. Nebude chybět ani Česká mše vánoční, která se na Déčku tradičně vysílá na Štědrý den. Do sváteční nálady se promění také web Déčka, letos v duchu Rychlých šípů. Na děti čekají hry, videa, kvízy či pohlednice.
Vánoce v iVysílání
Nadílka nemine ani on-line svět České televize - v iVysílání nadále pokračuje v oslavách 60 let večerníčku. Do konce roku přibudou populární Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a jeho rybník, Rákosníček a hvězdy, či Štaflík a Špagetka. Na domovské stránce najdou diváci v Kolekci To nejlepší z iVysílání i letos rekapitulaci nejsledovanějších a nejlépe hodnocených titulů roku 2025.
Oslavy nového roku s ČT
Poslední večer v tomto roce odstartuje v České televizi Výborná SHOW s moderátorkou Lucií Výbornou a jejími hosty. Naváže na ni Vladimír Kořen a Maroš Kramár s (ne)vědeckými pokusy v silvestrovském dílu pořadu Zázraky přírody. Silvestrovská zábava bude pokračovat i s Karlem Šípem ve Všechnopárty. Třešničkou na silvestrovském koktejlu pak bude StarDance Tour... když hvězdy tančí na Silvestra, zábavní pořad z pražské O2 areny obohacený o sestřih toho nejzajímavějšího, co se na tour, která na podzim procestovala Českou republiku, odehrálo. Bude to dlouhá noc, která jistě neskončí slavnostním novoročním přípitkem s oblíbenou moderátorskou dvojicí Terezou Kostkovou a Markem Ebenem.
zdroj: ČT