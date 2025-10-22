Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 22. října 2025, svátek má Sabina

MBC Group prodloužila spolupráci s Eutelsatem

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní programy MBC Group, největší mediální sítě na Středním východě a v severní Africe (MENA) se budou nadále vysílat přes satelity francouzského operátora Eutelsat. MBC Group prodloužila spolupráci s Eutelsatem.

V rámci této prodloužené dohody se bude MBC Group i nadále spoléhat na satelity Eutelsatu na pozici 7°W/8°W, přední orbitální pozice v regionu pro distribuci svého portfolia prémiových zábavních, zpravodajských a kulturních kanálů k milionům domácností v regionu MENA.

Video pozice 7°W/8°W, která dosahuje do 95 procent satelitních domácností v celém regionu, nabízí výjimečné pokrytí a kvalitu signálu.

Společnosti Eutelsat a MBC Group spolupracují již více než 10 let na zajištění spolehlivého poskytování vysílacích služeb přes satelit.

Obnovené partnerství potvrzuje trvalou sílu jejich spolupráce a zdůrazňuje strategický význam pozice 7°W/8°W, kde se nachází největší koncentrace volně dostupných ( FTA) a placených (pay-tv) stanic v regionu.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
Třetí fáze testů 5G vysílání
Třetí fáze testů 5G vysílání
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (7/12)
21:10 Panoptikum Města pražského (8/10)
22:10 13. komnata Jana Jankovského
kanál CT2 20:00 Windsorové pod drobnohledem (3/5)
20:55 Bedekr XI
21:20 Učitel dezinformátor
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Hell´s Kitchen Česko II (9)
21:40 Utajený šéf V
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (70)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka (5)
21:30 Sanitka (6)
22:45 Hrabě Monte Christo (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Nancy
22:10 Tulák 12: Zabudnutá žena
23:45 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 O stromoch a lesoch (1/6)
21:00 O stromoch a lesoch (2/6)
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože III.
22:05 Jama levova III.
23:25 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Útěky domů
22:05 Kriminálka Kraj II. (8)
23:25 Prokurátorka (8)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook