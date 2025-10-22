MBC Group prodloužila spolupráci s EutelsatemDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní programy MBC Group, největší mediální sítě na Středním východě a v severní Africe (MENA) se budou nadále vysílat přes satelity francouzského operátora Eutelsat. MBC Group prodloužila spolupráci s Eutelsatem.
V rámci této prodloužené dohody se bude MBC Group i nadále spoléhat na satelity Eutelsatu na pozici 7°W/8°W, přední orbitální pozice v regionu pro distribuci svého portfolia prémiových zábavních, zpravodajských a kulturních kanálů k milionům domácností v regionu MENA.
Video pozice 7°W/8°W, která dosahuje do 95 procent satelitních domácností v celém regionu, nabízí výjimečné pokrytí a kvalitu signálu.
Společnosti Eutelsat a MBC Group spolupracují již více než 10 let na zajištění spolehlivého poskytování vysílacích služeb přes satelit.
Obnovené partnerství potvrzuje trvalou sílu jejich spolupráce a zdůrazňuje strategický význam pozice 7°W/8°W, kde se nachází největší koncentrace volně dostupných ( FTA) a placených (pay-tv) stanic v regionu.