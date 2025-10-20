Film Weapons v premiéře 24. října na HBO Max

Film Weapons v premiéře 24. října na HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Film Weapons společnosti New Line Cinema, distribuovaný Warner Bros. Pictures, bude mít premiéru exkluzivně na HBO Max v pátek 24. října. Na HBO pak bude k dispozici v sobotu 2. listopadu.
Když všechny děti ze stejné třídy kromě jedné záhadně zmizí ve stejnou noc ve 2:17 ráno, komunita si klade otázku, kdo nebo co stojí za jejich zmizením.
Ve filmu Weapons hrají Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong a Amy Madigan.
Zach Cregger režíroval film podle vlastního scénáře a je také producentem spolu s Royem Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitzem a Raphaelem Margulesem, dalšími producenty jsou Michelle Morrissey a Josh Brolin.
HBO Max nabízí nejlepší výběr filmů od Warner Bros. Pictures, DC Studios, Turner Classic Movies, A24 a dalších. Od nedávných blockbusterů jako „A Minecraft Movie“ a „Sinners“ po kritiky oceněné filmy a fanoušky oblíbené série jako „It“, „The Conjuring“ a „Final Destination“ - ať už se jedná o nové filmy nebo oblíbené kousky z bohatého katalogu, začněte víkend s místem v první řadě u filmů, které vás dostanou.
zdroj: WBD