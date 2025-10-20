Media Club jako jednička na trhu zdražuje. Nově zavádí prémiové video

Media Club jako jednička na trhu zdražuje. Nově zavádí prémiové videoDNES! | redakce | tisk | názory
Obchodní zastupitelství Media Club představilo novou obchodní politiku pro rok 2026. Media Club je dlouhodobě jedničkou na trhu na poli televizní a rozhlasové reklamy s podílem sledovanosti 34 %, poslechovosti 48 %, zásahem přes 7,5 mil. reálných uživatelů na webech a 4 mld.
impresí na sociálních sítích. Díky širokému portfoliu a síle zastupovaných značek dokáže Media Club oslovit téměř 100 % české dospělé populace. V roce 2026 se zaměří na efektivitu kampaní a vysokou návratnost investic pro klienty. Průměrná míra inflace pro televizní reklamu pro rok 2026 je na úrovni 17,5-19,5 %, pro rádiovou reklamu v průměru o 3 %. V online prostoru dosáhne inflace 6 až 8 %.
„
Media Club je stabilní lídr na televizním trhu s hodnotou share 34,44 % v naší strategické cílové skupině 18-69 let. Do dalšího roku vstupujeme s plány navýšit investice do kvalitního programu i o čtvrtinu zkrátit reklamní breaky ve vysílání,“ říká komerční ředitel skupiny Prima Jan Čadek a dodává: „
Našimi prioritami zůstávají inovace a efektivita. Prostřednictvím prémiového videa chceme zavést tržní standard digitálního obsahu. Jde o exkluzivní formát, kde se zavazujeme k nejvyšší kvalitě, která nám umožňuje budovat silné vztahy s diváky a nabízet inzerentům bezkonkurenční hodnotu.“
Media Club sleduje diváky tam, kde jsou
„
Diváci se stále více přesouvají z klasické TV k mobilům. Cílem Media Clubu je nabídnout klientům relevantní a kvalitní data, která tuto změnu reflektují. Tento odliv může kompenzovat zavedení měření mimo domov, o které se projektem měření sledovanosti televize ATO rozšiřuje. Dále chceme posílit přesnosti eGRPs zkvalitněním servisu klientům prostřednictvím moderních plánovacích a analytických nástrojů. Prioritou pro nás vždy zůstává maximální efektivita kampaní, kvalita vysílacího prostoru a vysoká návratnost investic pro naše klienty,“ uvádí Ladislav Dianiška, obchodní ředitel televizní divize Media Clubu.
Strategickou cílovou skupinou pro TV i eGRPs zůstávají i v roce 2026 dospělí 18-69 let. Klienti si budou moci pro plánování svých kampaní vybírat až z 23 cílových skupin. Media Club optimalizuje rozložení kanálů podle jejich aktuální výkonnosti a poptávky.
Díky zvýšené poptávce a klesajícímu objemu disponibilních GRPů zvyšuje Media Club průměrně ceny na příští rok v závislosti na objem kontraktu o 17,5-19,5 %. Pro rok 2026 zavádí na eGRPs cenový koeficient 1,3, který zohledňuje výrazně lepší afinity u mladších cílových skupin v online prostředí a precizní cílení na sociodemografii, případně zájmy diváků.
Zvýhodnění za včasný podpis
Klienti Media Clubu budou mít i nadále možnost čerpat motivační slevy na televizní kampaně. Těm, kteří uzavřou objednávku kampaní na rok 2026 do 1. 12. 2025, bude aplikován off prime time index na úrovni 0,95 a prime time index na úrovni 1,05. Klienti, kteří uzavřou závazky na rok 2026 do 12. ledna 2026, získají zvýhodněný prime time index na úrovni 1 a off prime time index 1,05.
Media Club posiluje své vedení na rádiovém trhu a roste i v digitálním poslechu.
Media Club dosahuje nejvyššího podílu v poslechovosti na trhu v celé své historii, a to 47,8 %.
„
I nadále reprezentujeme čtyři z pěti nejposlouchanějších soukromých rozhlasových stanic v Česku. Po začlenění Rádia Čas a Rádia Čas Rock do portfolia se jasně ukazuje dominantní postavení našeho nejsilnějšího produktu TOTAL na rádiovém trhu - s týdenním zásahem 5,61 milionu posluchačů, tedy 62 % populace České republiky,“ vyzdvihuje Martin Kašpárek, obchodní ředitel rozhlasové divize Media Clubu, a dodává: „
Plně se věnujeme také rozvoji digitálního poslechu. Jsme si vědomi změn v chování posluchačů i rostoucí potřeby aktuálního měření dosahu rádiových kampaní, proto klademe velký důraz právě na digitální prostředí.“
Pro příští rok Media Club zvyšuje cenu spotové národní i lokální reklamy v průměru o 3 %. Nadále zastupuje nejsilnější a nejúspěšnější rádiové značky, mezi jejichž posluchači dominují posluchači ve středním věku, ale i mladší do 40 let. Komplementárně se tak značky rádií doplňují s TV a online.
Jedná se o rádia Impuls, Evropu 2, Frekvenci 1, KISS, BEAT, Country, Signál, SPIN, Radio 1, Rock Zone, Bonton, Dance rádio, Český Impuls, Dechovka, Čas a Čas Rock. Obchodní balíčky klientům nabízí ve čtyřech variantách - Radio United Total je nejsilnější produkt na trhu, který zasáhne téměř ¾ populace v ČR, Radio United Optimal - tato kombinace rádií se zaměřuje na zajištěné rodiny, Radio United Progressive cílí na mladší posluchače a jejich rodiny a Radio United Creative je produkt pro nekonečné kreativní plánování rádiové komunikace.
Vyšší hodnota pro inzerenty díky prémiovému obsahu a nepřeskočitelným reklamám
Media Club meziročně posílil i v online segmentu, měsíčně zasáhne více než 7,5 mil. reálných uživatelů. V reakci na strategické investice do prémiového obsahu, dynamický růst streamovací služby prima+ a vývoj tržního prostředí dojde k navýšení ceníkových cen reklamního prostoru v průměrném rozmezí 6-8 %.
„
Meziročně naše inventory narostlo o 19 % a i nadále plánujeme posilovat pověst i komunitu věrných diváků, kteří se k nám pravidelně vracejí. Pro příští rok chystáme klíčový reklamní produkt - Prima Premium Pack, který je primárně tvořen inventory z naší streamovací platformy prima+ a vkládané reklamy u IPTV operátorů. Díky bezpečnému prostředí a vysoké míře pozornosti diváků při sledování videa můžeme nabízet reklamní prostor za vyšší ceny. Důležitým parametrem bude nepřetáčení reklamního spotu do 30 sekund, který rovněž zavedeme v dalším roce,“ vysvětluje Hung Nguyen, komerční ředitel rozvoje online skupiny Prima.
Media Club zastupuje od dubna letošního roku také streamovací platformy Sweet.tv, CANAL+ Action, kde se videoreklama zobrazuje především u televizních pořadů CANAL+ Sport s atraktivními přenosy z anglické Premier League, WTA, World Padel Tour, ragbyové ligy Top 14 a pořadů CANAL+ Action.
Mezi zastupované online značky patří weby skupiny Prima mj. CNNPrima.cz, Prima FRESH, Prima ŽENY, Prima Lajk, Prima LIVING a také weby z portólia Impression Media.
zdroj: FTV Prima