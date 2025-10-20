Media Club jako jednička na trhu zdražuje. Nově zavádí prémiové video

Quantcast
Pondělí, 20. října 2025, svátek má Vendelín

Obchodní zastupitelství Media Club představilo novou obchodní politiku pro rok 2026. Media Club je dlouhodobě jedničkou na trhu na poli televizní a rozhlasové reklamy s podílem sledovanosti 34 %, poslechovosti 48 %, zásahem přes 7,5 mil. reálných uživatelů na webech a 4 mld.

impresí na sociálních sítích. Díky širokému portfoliu a síle zastupovaných značek dokáže Media Club oslovit téměř 100 % české dospělé populace. V roce 2026 se zaměří na efektivitu kampaní a vysokou návratnost investic pro klienty. Průměrná míra inflace pro televizní reklamu pro rok 2026 je na úrovni 17,5-19,5 %, pro rádiovou reklamu v průměru o 3 %. V online prostoru dosáhne inflace 6 až 8 %.

Zásah Media Clubu (foto: Media Club)
▲ Zásah Media Clubu (foto: Media Club)

Media Club je stabilní lídr na televizním trhu s hodnotou share 34,44 % v naší strategické cílové skupině 18-69 let. Do dalšího roku vstupujeme s plány navýšit investice do kvalitního programu i o čtvrtinu zkrátit reklamní breaky ve vysílání,“ říká komerční ředitel skupiny Prima Jan Čadek a dodává: „Našimi prioritami zůstávají inovace a efektivita. Prostřednictvím prémiového videa chceme zavést tržní standard digitálního obsahu. Jde o exkluzivní formát, kde se zavazujeme k nejvyšší kvalitě, která nám umožňuje budovat silné vztahy s diváky a nabízet inzerentům bezkonkurenční hodnotu.“

Media Club sleduje diváky tam, kde jsou
Diváci se stále více přesouvají z klasické TV k mobilům. Cílem Media Clubu je nabídnout klientům relevantní a kvalitní data, která tuto změnu reflektují. Tento odliv může kompenzovat zavedení měření mimo domov, o které se projektem měření sledovanosti televize ATO rozšiřuje. Dále chceme posílit přesnosti eGRPs zkvalitněním servisu klientům prostřednictvím moderních plánovacích a analytických nástrojů. Prioritou pro nás vždy zůstává maximální efektivita kampaní, kvalita vysílacího prostoru a vysoká návratnost investic pro naše klienty,“ uvádí Ladislav Dianiška, obchodní ředitel televizní divize Media Clubu.

Strategickou cílovou skupinou pro TV i eGRPs zůstávají i v roce 2026 dospělí 18-69 let. Klienti si budou moci pro plánování svých kampaní vybírat až z 23 cílových skupin. Media Club optimalizuje rozložení kanálů podle jejich aktuální výkonnosti a poptávky.

Díky zvýšené poptávce a klesajícímu objemu disponibilních GRPů zvyšuje Media Club průměrně ceny na příští rok v závislosti na objem kontraktu o 17,5-19,5 %. Pro rok 2026 zavádí na eGRPs cenový koeficient 1,3, který zohledňuje výrazně lepší afinity u mladších cílových skupin v online prostředí a precizní cílení na sociodemografii, případně zájmy diváků.

Zvýhodnění za včasný podpis
Klienti Media Clubu budou mít i nadále možnost čerpat motivační slevy na televizní kampaně. Těm, kteří uzavřou objednávku kampaní na rok 2026 do 1. 12. 2025, bude aplikován off prime time index na úrovni 0,95 a prime time index na úrovni 1,05. Klienti, kteří uzavřou závazky na rok 2026 do 12. ledna 2026, získají zvýhodněný prime time index na úrovni 1 a off prime time index 1,05.

Media Club posiluje své vedení na rádiovém trhu a roste i v digitálním poslechu.
Media Club dosahuje nejvyššího podílu v poslechovosti na trhu v celé své historii, a to 47,8 %.

I nadále reprezentujeme čtyři z pěti nejposlouchanějších soukromých rozhlasových stanic v Česku. Po začlenění Rádia Čas a Rádia Čas Rock do portfolia se jasně ukazuje dominantní postavení našeho nejsilnějšího produktu TOTAL na rádiovém trhu - s týdenním zásahem 5,61 milionu posluchačů, tedy 62 % populace České republiky,“ vyzdvihuje Martin Kašpárek, obchodní ředitel rozhlasové divize Media Clubu, a dodává: „Plně se věnujeme také rozvoji digitálního poslechu. Jsme si vědomi změn v chování posluchačů i rostoucí potřeby aktuálního měření dosahu rádiových kampaní, proto klademe velký důraz právě na digitální prostředí.“

Pro příští rok Media Club zvyšuje cenu spotové národní i lokální reklamy v průměru o 3 %. Nadále zastupuje nejsilnější a nejúspěšnější rádiové značky, mezi jejichž posluchači dominují posluchači ve středním věku, ale i mladší do 40 let. Komplementárně se tak značky rádií doplňují s TV a online.

Jedná se o rádia Impuls, Evropu 2, Frekvenci 1, KISS, BEAT, Country, Signál, SPIN, Radio 1, Rock Zone, Bonton, Dance rádio, Český Impuls, Dechovka, Čas a Čas Rock. Obchodní balíčky klientům nabízí ve čtyřech variantách - Radio United Total je nejsilnější produkt na trhu, který zasáhne téměř ¾ populace v ČR, Radio United Optimal - tato kombinace rádií se zaměřuje na zajištěné rodiny, Radio United Progressive cílí na mladší posluchače a jejich rodiny a Radio United Creative je produkt pro nekonečné kreativní plánování rádiové komunikace.

Vyšší hodnota pro inzerenty díky prémiovému obsahu a nepřeskočitelným reklamám
Media Club meziročně posílil i v online segmentu, měsíčně zasáhne více než 7,5 mil. reálných uživatelů. V reakci na strategické investice do prémiového obsahu, dynamický růst streamovací služby prima+ a vývoj tržního prostředí dojde k navýšení ceníkových cen reklamního prostoru v průměrném rozmezí 6-8 %.

Meziročně naše inventory narostlo o 19 % a i nadále plánujeme posilovat pověst i komunitu věrných diváků, kteří se k nám pravidelně vracejí. Pro příští rok chystáme klíčový reklamní produkt - Prima Premium Pack, který je primárně tvořen inventory z naší streamovací platformy prima+ a vkládané reklamy u IPTV operátorů. Díky bezpečnému prostředí a vysoké míře pozornosti diváků při sledování videa můžeme nabízet reklamní prostor za vyšší ceny. Důležitým parametrem bude nepřetáčení reklamního spotu do 30 sekund, který rovněž zavedeme v dalším roce,“ vysvětluje Hung Nguyen, komerční ředitel rozvoje online skupiny Prima.

Media Club zastupuje od dubna letošního roku také streamovací platformy Sweet.tv, CANAL+ Action, kde se videoreklama zobrazuje především u televizních pořadů CANAL+ Sport s atraktivními přenosy z anglické Premier League, WTA, World Padel Tour, ragbyové ligy Top 14 a pořadů CANAL+ Action.

Mezi zastupované online značky patří weby skupiny Prima mj. CNNPrima.cz, Prima FRESH, Prima ŽENY, Prima Lajk, Prima LIVING a také weby z portólia Impression Media.

zdroj: FTV Prima

