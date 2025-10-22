OK TV přerušila vysílání v DVB-T2

OK TV přerušila vysílání v DVB-T2DNES! | redakce | tisk | názory
OK TV, jedna z nejmladších českých celoplošných stanic, již několik dní není dostupná na klasickou pozemní anténu. Stanice přerušila vysílání v celoplošné Vysílací síti 24 (DVB-T2 multiplex 24), který provozuje společnost Digital Broadcasting.
Na její programové pozici v multiplexu 24 se vysílá statická obrazovka s grafikou stanice s následujícím oznámením: "Vážení diváci, Omlouváme se za přerušení vysílání z technických důvodů". Co stojí za těmi technickými důvody není nikde vysvětleno. Faktem je, že stanice pozastavením terestrické distribuce pravděpodobně přišla o většinu svých diváků, neboť stanice OK TV si doposud nezajistila svoji distribuci (zařazení) do nabídek hlavních televizních operátorů. Mezitím OK TV byla vyřazena z OTT platformy SledovaniTV.
Vysílání OK TV je aktuálně možné sledovat z OTT platformy Lepší.TV, dále na oficiálních stránkách stanice - tedy oktv.cz, kde aktuálně chybí jakékoliv základní informace o stanici, včetně kontaktních údajů.
OK TV začala vysílat v květnu loňského roku jako stanice zaměřená na lifestylové, zábavní, herní a hudební pořady. Ve vysílání se objevily seriály a filmy. Vysílání bylo opakovaně přerušeno. Jednou z důvodu změny vlastníka vysílací licence. Původním záměrem provozovatele bylo získat 2 procentní podíl na televizním trhu.