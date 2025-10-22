ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy

ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípyDNES! | redakce | tisk | názory
Bratrstvo kočičí pracky se chystá ke střetu se starými protivníky. Přichází sedmidílný animovaný seriál Rychlé šípy, který vznikl na motivy komiksů autora Jaroslava Foglara a ilustrátora Jana Fischera ve spolupráci České televize a Alkay Animation Prague.
První díl seriálu odvysílá program ČT :D v sobotu 1. listopadu od 9:20 hodin.
S výtvarníkem Karlem Jeriem, režisérem Michalem Žabkou a nadací Jaroslava Foglara jsme museli najít takovou podobu Rychlých šípů, která by byla pro ty, kteří je znají, okamžitě rozpoznatelná, a zároveň se dala dobře animovat, tedy být poměrně jednoduchá. Karel Jerie vycházel z klasické podoby Rychlých šípů, kterou vytvořil Jan Fischer, ale udělal na jejím základě svou vlastní originální verzi. Také jsme museli vyřešit otázku doby, kdy se příběhy odehrávají. My jsme děj umístili do fiktivních pozdních 40. let, jak by asi vypadaly, kdyby nenastal komunistický převrat,“ říká kreativní producentka Barbara Johnsonová.
Příběhy vycházejí z komiksové předlohy, ale většinou jsme je museli rafinovaně propojit, trochu pozměnit a prodloužit, protože předloha byla většinou jen krátký příběh. To byl úkol pro scenáristu Adama Geberta a dramaturgyni Kateřinu Kačerovskou,“ sdělil k novému projektu režisér Michal Žabka.
K vizuální podobě se vyjádřil i herec a dabér postavy Štětináče Martin Písařík: „
Nejvíc mě zaujala animace. Člověk má pocit, že je v původním komiksu, ale přitom to ožívá originálním způsobem a neruší umělé 3D efekty a vidím za tím poctivou ruční práci. A myslím, že co jsem slyšel obsazení hlasů, mají se diváci na co těšit. Postavy z našeho oblíbeného komiksu mají skvěle padnoucí hlasy, a tak je příběh zábavný a dobře čitelný.“
zdroj: ČT