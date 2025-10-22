Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 22. října 2025, svátek má Sabina

ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy

DNES! | redakce | tisk | názory

Bratrstvo kočičí pracky se chystá ke střetu se starými protivníky. Přichází sedmidílný animovaný seriál Rychlé šípy, který vznikl na motivy komiksů autora Jaroslava Foglara a ilustrátora Jana Fischera ve spolupráci České televize a Alkay Animation Prague.

První díl seriálu odvysílá program ČT :D v sobotu 1. listopadu od 9:20 hodin.

Animovaný seriál Rychlé šípy (foto: Česká televize)
▲ Animovaný seriál Rychlé šípy (foto: Česká televize)

S výtvarníkem Karlem Jeriem, režisérem Michalem Žabkou a nadací Jaroslava Foglara jsme museli najít takovou podobu Rychlých šípů, která by byla pro ty, kteří je znají, okamžitě rozpoznatelná, a zároveň se dala dobře animovat, tedy být poměrně jednoduchá. Karel Jerie vycházel z klasické podoby Rychlých šípů, kterou vytvořil Jan Fischer, ale udělal na jejím základě svou vlastní originální verzi. Také jsme museli vyřešit otázku doby, kdy se příběhy odehrávají. My jsme děj umístili do fiktivních pozdních 40. let, jak by asi vypadaly, kdyby nenastal komunistický převrat,“ říká kreativní producentka Barbara Johnsonová.

Animovaný seriál Rychlé šípy (foto: Česká televize)
▲ Animovaný seriál Rychlé šípy (foto: Česká televize)

Příběhy vycházejí z komiksové předlohy, ale většinou jsme je museli rafinovaně propojit, trochu pozměnit a prodloužit, protože předloha byla většinou jen krátký příběh. To byl úkol pro scenáristu Adama Geberta a dramaturgyni Kateřinu Kačerovskou,“ sdělil k novému projektu režisér Michal Žabka.

K vizuální podobě se vyjádřil i herec a dabér postavy Štětináče Martin Písařík: „Nejvíc mě zaujala animace. Člověk má pocit, že je v původním komiksu, ale přitom to ožívá originálním způsobem a neruší umělé 3D efekty a vidím za tím poctivou ruční práci. A myslím, že co jsem slyšel obsazení hlasů, mají se diváci na co těšit. Postavy z našeho oblíbeného komiksu mají skvěle padnoucí hlasy, a tak je příběh zábavný a dobře čitelný.“

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
Třetí fáze testů 5G vysílání
Třetí fáze testů 5G vysílání
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (7/12)
21:10 Panoptikum Města pražského (8/10)
22:10 13. komnata Jana Jankovského
kanál CT2 20:00 Windsorové pod drobnohledem (3/5)
20:55 Bedekr XI
21:20 Učitel dezinformátor
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Hell´s Kitchen Česko II (9)
21:40 Utajený šéf V
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (70)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka (5)
21:30 Sanitka (6)
22:45 Hrabě Monte Christo (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Nancy
22:10 Tulák 12: Zabudnutá žena
23:45 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 O stromoch a lesoch (1/6)
21:00 O stromoch a lesoch (2/6)
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože III.
22:05 Jama levova III.
23:25 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Útěky domů
22:05 Kriminálka Kraj II. (8)
23:25 Prokurátorka (8)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook