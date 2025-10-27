Warner TV připomene zapomenuté příběhy modelek Playboye

Warner TV připomene zapomenuté příběhy modelek PlayboyeDNES! | redakce | tisk | názory
Playboy byl po desítky let ztělesněním amerického snu. Hugh Hefner v 50. letech proměnil erotický magazín v globální značku, která symbolizovala úspěch, svobodu a kult krásy.
Realita však byla mnohem komplikovanější - za pozlátkem luxusu se ukrýval svět přísných pravidel, manipulace a mužské moci. True crime série Vraždy modelek Playboye (The Playboy Murders) tuto iluzi systematicky rozbíjí. Moderátorka Holly Madison, někdejší přítelkyně Hugha Hefnera, přivádí diváky do prostředí, v němž rozhodně není nouze o tragické konce. Sérii uvede v listopadu Warner TV, a to v rámci tematického bloku Skandály celebrit, vždy v úterý ve 22:00.
Historie impéria Playboy se začala psát v roce 1953. Jeho zakladatel Hugh Hefner v té době mistrně využil atmosféru poválečné euforie, všeobecný hlad po konzumních zážitcích i poptávku po prostoru, ve kterém nebude nadále potřeba potlačovat svou sexualitu. Ze značky se rychle stal celospolečenský fenomén a kariéra Playmate začala být považována za splněný americký sen mnoha dospívajících dívek. Pozlátko na povrchu nicméně podávalo pouze zkreslený obraz - k tomu, aby se zrodila skutečná Playmate, nestačilo pouze zapózovat nahá na titulku časopisu. Co se minimálně do 70. let prezentovalo jako emancipace, bylo ve skutečnosti vykoupeno velmi tvrdou disciplínou.
Z fenoménu Playmates se postupem času stala kultovní záležitost. Modelky nebyly vnímané jako skutečné osobnosti, nýbrž jako následováníhodný sen a zároveň jako konzumní statek. Hefnerova pověstná Playboy Mansion se stala jakýmsi mediálním chrámem, který novináři milovali. Zdánlivá dokonalost nicméně zakrývala komplikovanější realitu plnou drog, manipulace a sexuálního zneužívání. Celá Amerika sice Playmates záviděla jejich úspěch a postavení, ale v reálu byla jejich životní i ekonomická perspektiva značně nejistá a závislá na Hefnerově libovůli. Není proto divu, že tato komunita má mnoho tajemství, a ještě více tragických příběhů.
Temná stránka impéria
Tato dualita je středobodem true crime série Vraždy modelek Playboye (The Playboy Murders) z produkce stanice Investigation Discovery. Provází ji modelka a moderátorka Holly Madison, která byla v letech 2001 až 2008 přítelkyní Hugha Hefnera, a tak realitu života v Playboy Mansion zažila na vlastní kůži a také o tomto období svého života velmi otevřeně hovoří. I to je jeden z důvodů, proč série vůbec vznikla - Madison se v Playboy komunitě pohybovala v privilegované pozici. Tragické příběhy se jí odehrávaly před očima, ale zároveň byla součástí Hefnerova impéria. Dívky, o kterých pojednávají jednotlivé epizody, takovou výhodu neměly.
Jasmine Fiore byla ve svých devětadvaceti letech brutálně zavražděna svým žárlivým manželem Ryanem Jenkinsem. Manžela Stacy Arthur v roce 1991 zastřelil posedlý fanoušek. Christina Carlin-Kraft byla v roce 2018 uškrcena ve svém pensylvánském bytě. Spory o majetek byly zase důvodem vraždy manžela Playboy Bunny Sheily Hernandez. Kelsey Turner v roce 2019 společně se svým partnerem zavraždila psychiatra Thomase Burcharda, který byl zároveň jejím finančním mecenášem. A vražda Playmate Star Stowe zůstává i v roce 2025 stále nevyřešena - navzdory tomu, že se odehrála již skoro před padesáti lety. Všechny tyto případy mají společné to, že se odehrály na pozadí specifického prostředí založeného na kombinaci slávy, izolace, závislosti a mužské dominance.
Viděné, ale nepoznané
Diváci poměrně záhy identifikují, že se v jednotlivých epizodách objevují stále stejné psychologické vzorce. Přímé i nepřímé oběti těchto tragédií často vykazují potřebu uznání a validace. V důsledku ovlivnění kulturou Playboye se u nich také projevuje internalizace ideálu ženské krásy - nicméně takového, který jim je přisuzován z pohledu konzumentů populárního magazínu. A v neposlední řadě je patrné, že sláva žádnou z těchto žen nespasila. Mnohem častěji se stala předpokladem jejich osobní destrukce, což je přibližuje tragickému ideálu 50. let Marilyn Monroe.
Série Vraždy modelek Playboye (The Playboy Murders) s Holly Madison těmto „viděným neviděným“ ikonám vrací autentický hlas. Veřejnost je důvěrně znala fyzicky, ale neznala je jako reálné lidské bytosti. Tento dluh se Investigation Discovery snaží napravit. Seznámit se s těmito příběhy budete moci během listopadu na Warner TV, kde bude série vysílána v rámci vysílacího bloku Skandály celebrit každé úterý ve 22:00.
zdroj: WBD