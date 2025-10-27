Quantcast
Pondělí, 27. října 2025, svátek má Šarlota / Zoe

Ferrari míří na Nova Cinema: premiéra biografického filmu už 30. října

Čtvrteční večer 30. října bude na Nova Cinema patřit filmové lahůdce. Diváci si mohou vychutnat premiéru filmu Ferrari. Jde o biografický snímek z roku 2023, který přináší intenzivní pohled na život Enza Ferrariho během jednoho z nejkritičtějších období jeho existence - léta 1957.

Adaptace knihy „Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine“ (Brock Yates) vypráví o osobních i profesních krizích tohoto průkopníka automobilového světa. Ústředním motivem je příprava na závod Mille Miglia, symbolizující jeho touhu zachránit značku i rodinu. Režie se ujal legendární Michael Mann, spoluautorem scénáře je Troy Kennedy-Martin.

Ve filmu exceluje Adam Driver v roli Enza Ferrariho, který se potýká s dluhovou noční můrou svého závodního impéria i rozkládajícími se osobními vztahy, s manželkou Laurou (Penélope Cruz) i milenkou Linou Lardi (Shailene Woodley). Natáčení probíhalo převážně v regionu Emilia-Romagna, zejména v Modeně, ale i v Brescii, Reggio Emilii, Maranellu či Novellaře, dále také v Abruzzu a oblasti Campo Imperatore. Produkce si dala záležet na autentickém ztvárnění prostředí. Rekonstruovány byly Enzův dům na Largo Garibaldi v Modeně, kostel San Pietro, kadeřnictví, náměstí, a dokonce i kaple či divadlo Storchi. Všude se objevily dobové detaily, od nábytku po billboardy.

Známá je i scéna tragické nehody v závodě Mille Miglia, která film dramaticky završuje. Mann spolupracoval s odborníkem Gabriele Lollim z Ferrari Classiche na vědecky přesném zpracování nehody, od prorazení pneumatiky až po detailní forenzní rekonstrukci skutečných událostí.Velká pozornost byla věnována i automobilům. Produkce shromáždila 393 originálních vozů z 50. let a pro nejnáročnější scény si nechala vyrobit devět věrných replik od Carrozzeria Campana, které byly zničeny při natáčení. Zvukový editor Tony Lamberti zajistil autentický zvuk motorů. Nahrávání probíhalo přímo při jízdě, což film obohatilo o výjimečný akustický zážitek.

Zajímavosti na závěr:

• Pro autentičnost vznikla komplexní forenzní rekonstrukce skutečné nehody Mille Miglia díky Ferrari Classiche.
• Použito bylo 393 originálních aut plus devět kovových replik pro destrukční scény.
• Hudba vznikla během pouhého týdne a byla natolik silná, že ji Michael Mann svěřil jednomu skladateli jako celý soundtrack.
• Výraznou scénu, kde dítě zažívá tragédii na vlastní oči, inspirovalo skutečné trauma staršího muže, který byl přímým svědkem nehody.

zdroj: Nova

