Top Radio TV HD na satelitu Eutelsat 16A
Na družici Eutelsat 16A, která je zaparkována na pozici 16°E, byla spuštěna televizní verze rozhlasové stanice Top Radio. Stanice se tedy jmenuje Top Radio TV a vysílá se na kapacitě operátora pay-tv platformy DigitAlb. Vysílání je šířeno volně ( FTA).
Diváci mohou tak nahlédnout "pod pokličku" vysílání této stanice. Mohou tak vidět své oblíbené moderátory a hosty ve studiu. Během písniček a reklam je pohled do studia - vysílání tedy není prokládané klasickými videoklipy.
Top Radio se díky tomu dostává i k televizním divákům. Vysílání může sloužit jako forma propagace rozhlasové stanice, získání nových posluchačů ale i způsob, jak divákům přiblížit samotný provoz rozhlasové stanice.
Vysílání Top Radio TV HD je šířeno v DVB-S2 multiplexu v MPEG-4 (H.264) v HD rozlišení (1920x1080) se zvukem ve formátu MPEG (192 kbit/s). Ačkoliv je vysílání FTA, je zapojen příznak CA systému Conax.
technické parametry - Top Radio TV HD:
• Eutelsat 16A (16°E), freq. 10,804 GHz, pol. H, SR 29950, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA