Kanál 4Sports HD rebrandován na Persiana Sports 2 HD
Sportovní kanál 4Sports 4 HD se divákům představil pod novým názvem a logem. Stanice se nově začlenila pod značku Persiana Sports a vystupuje jako druhý sportovní program pod tímto brandem a je pojmenovaný jednoduše Persiana Sports 2 HD.
Stanici je možné sledovat volně ( FTA) přes komunikační satelit TürkmenÄlem/MonacoSat na pozici 52°E. Stanice je šířena ve východním paprsku, což znamená, že pro příjem v Čechách postačuje parabola od průměru 60 cm. Směrem na východ signál multiplexu s programem slábne a je nutná větší anténa.
Stojí za zmínku, že stanici Persiana Sports 2 je možné na pozici 52°E přijímat jen v HD a z jedné vysílací frekvence. Hlavní sportovní program Persiana Sports 1 je šířen na dvou frekvencích v HD a na další v SD rozlišení. K hlavnímu sportovnímu obsahu se tak dostanou diváci i se staršími satelitními přijímači, které nepodporují HD.
Persiana Sports 1 a 2 jsou sportovní kanály Persiana Group, které jsou určeny divákům v persky hovořících oblastech. Divákům přinášejí sportovní přenosy a záznamy.
technické parametry - Persiana Sports 2 HD (dříve 4Sports HD):
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,804 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA