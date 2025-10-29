Klasika Byla jednou jedna planeta se vrací zpět na obrazovky

Klasika Byla jednou jedna planeta se vrací zpět na obrazovkyDNES! | redakce | tisk | názory
Oblíbený 26dílný seriál Byla jednou jedna planeta se vrací na televizní obrazovky. Tato rodinná klasika, která poutavou formou přibližuje témata ekologie a udržitelného života, zaujme jak děti, tak dospělé. První díl odvysílá televizní stanice Minimax už 31. října v 7:35 hodin.
Francouzský seriál Byla jednou jedna planeta je součástí slavné francouzské edukační série Byl jednou jeden život / vynálezce / objevitel / vesmír a navazuje na její tradici zábavného vzdělávání. V průběhu 26 půlhodinových epizod přináší atraktivní formou důležité poznatky z oblasti ekologie a udržitelného života na planetě Zemi.
Díky napínavým dobrodružstvím oblíbených hrdinů se do jednotlivých dílů daří nenápadně vkládat i vzdělávací obsah, který oslovuje široké publikum napříč generacemi.
Cesty hrdinů za poznáním a udržitelným životem
V Byla jednou jedna planeta sledují diváci dobrodružství skupiny mladých hrdinů, kteří se spolu se svým moudrým přítelem Maestrem rozhodnou vytvořit noviny odhalující nespravedlnosti a zneužívání přírody i společnosti. Jejich cesty je zavedou na Velký sever, do Amazonského pralesa či do vyprahlého Sahelu, kde se setkávají s aktuálními ekologickými a společenskými problémy.
Vydají se za malými řemeslníky a pěstiteli v Latinské Americe, vysvětlí si pojmy jako skleníkový efekt nebo desertifikace, ale setkají se i se společenskými problémy jako je dětská práce.
Právě prostřednictvím těchto napínavých výprav nabízí 26 dílů seriálu nejen poutavý příběh, ale také silné vzdělávací poselství, které z něj činí legendární rodinnou klasiku.
Celou sérii můžete sledovat od 31. října každý den v 7:35 na stanici Minimax.
Podzim na Minimaxu přinese nové hrdiny
I další z podzimních programových hitů Minimaxu přenese diváky do přírodních kulis, tentokrát na ostrov uprostřed oceánu. Seriál Příhody bílého delfína vypráví příběh neobyčejného přátelství mezi tajemným bílým delfínem Zoomem a patnáctiletým chlapcem Yannem. Fanoušci budou moci sledovat, jak toto přátelství vzniká a rozvíjí se v napínavých dobrodružstvích, každý den od 16:30 na Minimaxu.
Starší děti se na Minimaxu mohou v listopadu těšit na další sérii komediálního seriálu Sestry, který přibližuje každodenní život dvou sester ve věku 7 a 13 let. Dvě sestry se zcela odlišnými, ale temperamentními osobnostmi zaručují zábavné a napínavé příběhy z jejich společného soužití. Přestože mají rozdílné povahy, jejich vzájemná láska a sourozenecké pouto zůstává nedotčené. Sestry můžete sledovat každý den od 14:05.
zdroj: AMC