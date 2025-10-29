Quantcast
Středa, 29. října 2025

Klasika Byla jednou jedna planeta se vrací zpět na obrazovky

Oblíbený 26dílný seriál Byla jednou jedna planeta se vrací na televizní obrazovky. Tato rodinná klasika, která poutavou formou přibližuje témata ekologie a udržitelného života, zaujme jak děti, tak dospělé. První díl odvysílá televizní stanice Minimax už 31. října v 7:35 hodin.

Francouzský seriál Byla jednou jedna planeta je součástí slavné francouzské edukační série Byl jednou jeden život / vynálezce / objevitel / vesmír a navazuje na její tradici zábavného vzdělávání. V průběhu 26 půlhodinových epizod přináší atraktivní formou důležité poznatky z oblasti ekologie a udržitelného života na planetě Zemi.
Díky napínavým dobrodružstvím oblíbených hrdinů se do jednotlivých dílů daří nenápadně vkládat i vzdělávací obsah, který oslovuje široké publikum napříč generacemi.

Cesty hrdinů za poznáním a udržitelným životem
V Byla jednou jedna planeta sledují diváci dobrodružství skupiny mladých hrdinů, kteří se spolu se svým moudrým přítelem Maestrem rozhodnou vytvořit noviny odhalující nespravedlnosti a zneužívání přírody i společnosti. Jejich cesty je zavedou na Velký sever, do Amazonského pralesa či do vyprahlého Sahelu, kde se setkávají s aktuálními ekologickými a společenskými problémy.

Vydají se za malými řemeslníky a pěstiteli v Latinské Americe, vysvětlí si pojmy jako skleníkový efekt nebo desertifikace, ale setkají se i se společenskými problémy jako je dětská práce.

Právě prostřednictvím těchto napínavých výprav nabízí 26 dílů seriálu nejen poutavý příběh, ale také silné vzdělávací poselství, které z něj činí legendární rodinnou klasiku.

Celou sérii můžete sledovat od 31. října každý den v 7:35 na stanici Minimax.

Podzim na Minimaxu přinese nové hrdiny
I další z podzimních programových hitů Minimaxu přenese diváky do přírodních kulis, tentokrát na ostrov uprostřed oceánu. Seriál Příhody bílého delfína vypráví příběh neobyčejného přátelství mezi tajemným bílým delfínem Zoomem a patnáctiletým chlapcem Yannem. Fanoušci budou moci sledovat, jak toto přátelství vzniká a rozvíjí se v napínavých dobrodružstvích, každý den od 16:30 na Minimaxu.

Starší děti se na Minimaxu mohou v listopadu těšit na další sérii komediálního seriálu Sestry, který přibližuje každodenní život dvou sester ve věku 7 a 13 let. Dvě sestry se zcela odlišnými, ale temperamentními osobnostmi zaručují zábavné a napínavé příběhy z jejich společného soužití. Přestože mají rozdílné povahy, jejich vzájemná láska a sourozenecké pouto zůstává nedotčené. Sestry můžete sledovat každý den od 14:05.

zdroj: AMC

