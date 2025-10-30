Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 30. října 2025, svátek má Tadeáš

Slečna Marplová a spol. vyšetřují podzim plný záhad na FilmBox Stars

DNES! | redakce | tisk | názory

FilmBox Stars zve diváky do světa plného klasických záhad a největších legend britské detektivky. Od 3. listopadu, od pondělí do pátku v 18:00, odvysílá kanál všechny řady ikonické série „Slečna Marplová“ - jedné z nejoceňovanějších krimi sérií v historii televize.

K ní se připojí další legendární detektivní dramata, která dokazují, že dobře odvyprávěné vyšetřování nikdy nezestárne: „Vraždy podle Agathy Christie“ a „Hercule Poirot“ s Davidem Suchetem.

„Slečna Marplová“ - Klasika, která neztrácí kouzlo
„Slečna Marplová“ je klasická adaptace románů Agathy Christie, v níž exceluje pozoruhodně bystrá starší dáma. Jane Marplová navštěvuje známé v tichých anglických městech, kde pod povrchem každodenního života dřímají zločiny a tajemství. Zdánlivě roztěkaná a nenápadná, ve skutečnosti má ostrý intelekt. Díky pozorování, dedukci a hlubokému porozumění lidské povaze řeší i ty nejsložitější případy, čímž často překvapuje profesionální vyšetřovatele. Každá epizoda je samostatný příběh, takže se diváci mohou připojit kdykoli.

„Slečna Marplová“ je ideální volbou pro podzimní odpoledne, je plná anglické atmosféry, chytrých hádanek a subtilního humoru. Klidné tempo, vytříbené dialogy a jedinečná hlavní postava zajišťují, že si série zachovává své kouzlo i po letech. Agatha Christie později potvrdila, že inspiraci pro tuto postavu, která dokáže geniálně odvodit pravdu ze života v malé vesnici St. Mary Mead, našla ve své babičce a dalších starších dámách ze svého okolí.

Nezapomenutelní detektivové
FilmBox Stars uvádí také další klasické krimi série, které si dlouhodobě podmanily fanoušky záhad a výrazných postav. Od pondělí do pátku, od 14:05, se představí „Vraždy podle Agathy Christie“, které zasazují díla Agathy Christie do malebné, provinční Francie v období od 50. do 70. let. A od 16:05 následuje „Poirot“, jeden z nejlepších televizních krimi seriálů v historii, s Davidem Suchetem v roli záhadného, excentrického a nesmírně inteligentního detektiva.

FilmBox Stars nabízí svým divákům trojitou dávku detektivních záhad každý všední den po celý listopad:

* 14:05 - Vraždy podle Agathy Christie
* 16:05 - Hercule Poirot
* 18:00 - Slečna Marplová

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Chystá se náhrada za kanály MTV?
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová II
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
21:30 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Santorini a Milos, vulkanické ostrovy
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (4/10)
21:30 Klenoty s vůní benzínu II (9/9)
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (19)
21:40 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (20)
21:35 Ano, šéfe!
22:50 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Tankový prapor
21:55 Labyrint (7)
23:10 Labyrint 2 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Portugalsku
22:05 Sestrička Lea II (1/8)
22:55 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Nažive
22:20 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (4)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (23)
21:55 30 případů majora Zemana (24)
23:45 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook