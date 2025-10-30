Slečna Marplová a spol. vyšetřují podzim plný záhad na FilmBox Stars

Slečna Marplová a spol. vyšetřují podzim plný záhad na FilmBox StarsDNES! | redakce | tisk | názory
FilmBox Stars zve diváky do světa plného klasických záhad a největších legend britské detektivky. Od 3. listopadu, od pondělí do pátku v 18:00, odvysílá kanál všechny řady ikonické série „Slečna Marplová“ - jedné z nejoceňovanějších krimi sérií v historii televize.
K ní se připojí další legendární detektivní dramata, která dokazují, že dobře odvyprávěné vyšetřování nikdy nezestárne: „Vraždy podle Agathy Christie“ a „Hercule Poirot“ s Davidem Suchetem.
„Slečna Marplová“ - Klasika, která neztrácí kouzlo
„Slečna Marplová“ je klasická adaptace románů Agathy Christie, v níž exceluje pozoruhodně bystrá starší dáma. Jane Marplová navštěvuje známé v tichých anglických městech, kde pod povrchem každodenního života dřímají zločiny a tajemství. Zdánlivě roztěkaná a nenápadná, ve skutečnosti má ostrý intelekt. Díky pozorování, dedukci a hlubokému porozumění lidské povaze řeší i ty nejsložitější případy, čímž často překvapuje profesionální vyšetřovatele. Každá epizoda je samostatný příběh, takže se diváci mohou připojit kdykoli.
„Slečna Marplová“ je ideální volbou pro podzimní odpoledne, je plná anglické atmosféry, chytrých hádanek a subtilního humoru. Klidné tempo, vytříbené dialogy a jedinečná hlavní postava zajišťují, že si série zachovává své kouzlo i po letech. Agatha Christie později potvrdila, že inspiraci pro tuto postavu, která dokáže geniálně odvodit pravdu ze života v malé vesnici St. Mary Mead, našla ve své babičce a dalších starších dámách ze svého okolí.
Nezapomenutelní detektivové
FilmBox Stars uvádí také další klasické krimi série, které si dlouhodobě podmanily fanoušky záhad a výrazných postav. Od pondělí do pátku, od 14:05, se představí „Vraždy podle Agathy Christie“, které zasazují díla Agathy Christie do malebné, provinční Francie v období od 50. do 70. let. A od 16:05 následuje „Poirot“, jeden z nejlepších televizních krimi seriálů v historii, s Davidem Suchetem v roli záhadného, excentrického a nesmírně inteligentního detektiva.
FilmBox Stars nabízí svým divákům trojitou dávku detektivních záhad každý všední den po celý listopad:
* 14:05 - Vraždy podle Agathy Christie
* 16:05 - Hercule Poirot
* 18:00 - Slečna Marplová
