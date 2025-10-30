prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér

prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatérDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací služba prima+ uvede v pátek 14. listopadu první díl nové původní kriminální minisérie Noční operatér s Lukášem Vaculíkem v titulní roli.
Čtyřdílný seriál přináší napínavý příběh inspirovaný skutečnými událostmi i známými mediálními kauzami.
Děj seriálu sleduje osud renomovaného kardiochirurga MUDr. Vojtěcha Harta (Lukáš Vaculík), jehož život se dramaticky změní poté, co se ocitne v hledáčku horlivého detektiva Hlaváčka (Ondřej Rychlý) jako hlavní podezřelý v případu sériových vražd. Média ho překřtí na „Nočního operatéra“. Po nehodě, při které ztratí paměť, se ocitá v závodě s časem, aby dokázal svou nevinu spolu se svou obhájkyní Ivou (Elizaveta Maximová), a to jediným způsobem, který zná: návratem na operační sál. Jejich trojice vytváří napjaté, a zároveň lidsky silné jádro celého příběhu: detektiv hledá spravedlnost, chirurg bojuje o vlastní jméno a advokátka se snaží skloubit profesní čest s osobními pocity.
Za scénářem minisérie stojí Kateřina a Jitka Bártů, které se inspirovaly skutečným případem pokusu o vraždu z prosince 2022 v Praze, kdy při záchraně napadené ženy tehdy lékaři ručně stlačovali její srdce hodinu a půl, čímž stanovili světový rekord. A to by podle sester Bártů nemělo zůstat bez povšimnutí
Shoda šťastných náhod pro tento seriál navíc přivedla jednoho ze zachránců z prosincové události roku 2022, MUDr. Milana Horna, přímo do seriálu coby konzultanta scény, kterou sám zažil.
Hlavní ženskou roli získala Elizaveta Maximová coby těhotná advokátka Iva.
V dalších rolích se objeví Lenka Vlasáková, Jiří Havelka, Lenka Krobotová, Petr Uhlík, Jan Révai, Dana Morávková, Denis Šafařík, Olga Želenská, Jiří Roskot, Viktor Limr, Robert Nebřenský, Ondřej Malý, Kristýna Kociánová, Alžběta Stanková a další.
Výrobní ředitelka FTV Prima Lucia Kršáková k tomu dodává: „
Jsem ráda, že Kateřina a Jitka Bártů přišly s tímto projektem právě k nám. Mají za sebou řadu úspěšných titulů - TEMNÝ KRAJ, V.I.P. vraždy, Půlnoční zpověď - a jsou průkopnicemi prvního českého nekonečného seriálu Rodinná pouta, který slaví dvacet let od premiéry. Jejich tvorba je zárukou kvality a atraktivního obsazení - což opět potvrzuje i Noční operatér.“
Noční operatér vznikl v produkční společnosti Twinpower, za kamerou byl Pavel Berkovič a hudbu složil Petr Malásek.
zdroj: FTV Prima