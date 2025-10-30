Režisér Jiří Strach natáčí třetí řadu úspěšné minisérie Docent

Režisér Jiří Strach natáčí třetí řadu úspěšné minisérie DocentDNES! | redakce | tisk | názory
Kavčí hory znovu ožívají napětím a silnými kriminalistickými příběhy. Do největšího pražského studia České televize se vrací tým vyšetřovatelů seriálu Docent.
Ve třetím pokračování se v hlavních rolích znovu představí Ivan Trojan jako docent Stehlík, Ondřej Vetchý coby šéf pražské mordparty a Tereza Ramba, která pokračuje ve své „hvězdné“ kariéře na Policejním prezidiu. Tentokrát se přípravě scénáře věnoval výhradně Josef Mareš - autor Devadesátek a spoluautor Případů 1. oddělení - a nová série slibuje ještě větší autenticitu a napětí. Na obrazovkách ČT1 se pokračování objeví v roce 2026.
První sérii sledovalo průměrně přes 2 miliony diváků a stala se jedním z nejúspěšnějších seriálů posledních let. Na její úspěch plynule navázala druhá řada, která potvrdila mimořádný divácký zájem o napínavé příběhy z prostředí policejních vyšetřovatelů.
„
Relativně drobná změna ve vedení scénářů nebyla u projektu určitě na škodu. Josef Mareš odvedl skvělou práci a věřím, že diváci, nebo spíš dnes už fanoušci Docenta a našich hlavních herců, i tentokrát, potřetí, ocení naši snahu a budou s výsledkem spokojení. Docent je prostě srdcovka nás všech, co na něm léta pracujeme, a pevně věřím, že se nám podaří celou docentí ságu uzavřít ještě čtvrtou sérií,“ odhaluje zákulisí kreativní producentka Jiřina Budíková.
„
Mám velkou radost, že ve třetí řadě sledujeme takové případy, díky kterým jsme se se štábem dostali víc i mimo Prahu a studiový ateliér, než tomu bylo u předchozích řad. Pro mě jako režiséra to nabízí větší prostor pro kreativitu a také možnost divákovi zvýšit dramatičnost děje. Vést před kamerou tyhle skvělé herce je pro mě radost, i když se samozřejmě potýkáme i s náročnými věcmi, jako bylo tentokrát potápění pod vodou nebo složité automobilové scény,“ říká o pokračování Docenta režisér Jiří Strach a doplňuje: „
Točit třetí řadu projektu, který byl u diváků tak úspěšný, je pro mě samozřejmě velká zodpovědnost. Postavy se musejí nějak vyvíjet - tak, jak by to bylo i v reálném životě. Jejich osobní roviny, pracovní vztahy i přístup k práci, o to se spolu s herci snažím ještě víc. Nechceme nabízet jen stejnou podívanou v novém kabátě, ale přinést k obrazovkám i nějakou přidanou hodnotu, něco víc, co diváky překvapí a udrží v napětí až do konce.“
Natáčení probíhá primárně v Praze a jejím okolí, ale na několik dnů se štáb vydal také do Liberce, Kladna či ke Švihovské přehradě. Docent Stehlík spolu s kriminalisty rozplétá dva složité případy zmizelých lidí, manželského páru a podnikatele, po kterém se doslova z hodiny na hodinu slehne zem.
„
Případy vycházejí z mojí praxe, ale jde spíše o inspiraci než přesnou kopii toho, jak se tehdy všechno odehrálo. Já rád při psaní Docenta čerpám z toho, co jsem zažil v práci, protože je to pak víc autentické a troufám si říci i zajímavější. Kdybych si měl všechno jen vymýšlet, myslím si, že bych divákovi nedonesl tak zapeklité i překvapivé případy, protože ty reálné znám opravdu do mikro detailů a o to víc můžou být obsahově zajímavější,“ komentuje psaní třetí série scenárista Josef Mareš.
Kapitánka Fousová, kterou hrála ve všech sériích Tereza Ramba se se svými bývalými kolegy opět propojí, protože oba případy sahají nějakým kontaktem až do zahraničí. Díky tomu mohou diváci pozorovat rozvoj její osobnosti. „
Fousová je samozřejmě pořád zbrklá a hezky řečeno upřímná, jak vždycky byla, ale troufám si říci, že její postava dostává ve třetí sérii velký prostor a je opravdu hodně užitečná, což se o dřívější Fousové tak úplně říct nedalo. Její vztah se Stehlíkem dostává až otcovské kontury, a dokonce i se svými kolegy na prvním oddělení vychází líp než v minulých řadách. Nedá se tím ale říct, že by byla nudná, to Fousová opravdu nikdy nebude!“ popisuje roli Terezy Ramby dramaturg Ivo Cicvárek.
Třetí série je volným pokračováním předchozích řad, ale je napsána a bude natočena i pro ty, kteří první dvě série neznají. Obě dvě předchozí série jsou dnes dostupné na iVysílání. Třetí série se objeví na obrazovkách ČT1 v roce 2026.
zdroj: ČT