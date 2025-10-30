Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 30. října 2025, svátek má Tadeáš

Režisér Jiří Strach natáčí třetí řadu úspěšné minisérie Docent

DNES! | redakce | tisk | názory

Kavčí hory znovu ožívají napětím a silnými kriminalistickými příběhy. Do největšího pražského studia České televize se vrací tým vyšetřovatelů seriálu Docent.

Ve třetím pokračování se v hlavních rolích znovu představí Ivan Trojan jako docent Stehlík, Ondřej Vetchý coby šéf pražské mordparty a Tereza Ramba, která pokračuje ve své „hvězdné“ kariéře na Policejním prezidiu. Tentokrát se přípravě scénáře věnoval výhradně Josef Mareš - autor Devadesátek a spoluautor Případů 1. oddělení - a nová série slibuje ještě větší autenticitu a napětí. Na obrazovkách ČT1 se pokračování objeví v roce 2026.

Minisérie Docent (foto: Česká televize)
▲ Minisérie Docent (foto: Česká televize)

První sérii sledovalo průměrně přes 2 miliony diváků a stala se jedním z nejúspěšnějších seriálů posledních let. Na její úspěch plynule navázala druhá řada, která potvrdila mimořádný divácký zájem o napínavé příběhy z prostředí policejních vyšetřovatelů.

Relativně drobná změna ve vedení scénářů nebyla u projektu určitě na škodu. Josef Mareš odvedl skvělou práci a věřím, že diváci, nebo spíš dnes už fanoušci Docenta a našich hlavních herců, i tentokrát, potřetí, ocení naši snahu a budou s výsledkem spokojení. Docent je prostě srdcovka nás všech, co na něm léta pracujeme, a pevně věřím, že se nám podaří celou docentí ságu uzavřít ještě čtvrtou sérií,“ odhaluje zákulisí kreativní producentka Jiřina Budíková.

Mám velkou radost, že ve třetí řadě sledujeme takové případy, díky kterým jsme se se štábem dostali víc i mimo Prahu a studiový ateliér, než tomu bylo u předchozích řad. Pro mě jako režiséra to nabízí větší prostor pro kreativitu a také možnost divákovi zvýšit dramatičnost děje. Vést před kamerou tyhle skvělé herce je pro mě radost, i když se samozřejmě potýkáme i s náročnými věcmi, jako bylo tentokrát potápění pod vodou nebo složité automobilové scény,“ říká o pokračování Docenta režisér Jiří Strach a doplňuje: „Točit třetí řadu projektu, který byl u diváků tak úspěšný, je pro mě samozřejmě velká zodpovědnost. Postavy se musejí nějak vyvíjet - tak, jak by to bylo i v reálném životě. Jejich osobní roviny, pracovní vztahy i přístup k práci, o to se spolu s herci snažím ještě víc. Nechceme nabízet jen stejnou podívanou v novém kabátě, ale přinést k obrazovkám i nějakou přidanou hodnotu, něco víc, co diváky překvapí a udrží v napětí až do konce.“

Natáčení probíhá primárně v Praze a jejím okolí, ale na několik dnů se štáb vydal také do Liberce, Kladna či ke Švihovské přehradě. Docent Stehlík spolu s kriminalisty rozplétá dva složité případy zmizelých lidí, manželského páru a podnikatele, po kterém se doslova z hodiny na hodinu slehne zem.

Případy vycházejí z mojí praxe, ale jde spíše o inspiraci než přesnou kopii toho, jak se tehdy všechno odehrálo. Já rád při psaní Docenta čerpám z toho, co jsem zažil v práci, protože je to pak víc autentické a troufám si říci i zajímavější. Kdybych si měl všechno jen vymýšlet, myslím si, že bych divákovi nedonesl tak zapeklité i překvapivé případy, protože ty reálné znám opravdu do mikro detailů a o to víc můžou být obsahově zajímavější,“ komentuje psaní třetí série scenárista Josef Mareš.

Kapitánka Fousová, kterou hrála ve všech sériích Tereza Ramba se se svými bývalými kolegy opět propojí, protože oba případy sahají nějakým kontaktem až do zahraničí. Díky tomu mohou diváci pozorovat rozvoj její osobnosti. „Fousová je samozřejmě pořád zbrklá a hezky řečeno upřímná, jak vždycky byla, ale troufám si říci, že její postava dostává ve třetí sérii velký prostor a je opravdu hodně užitečná, což se o dřívější Fousové tak úplně říct nedalo. Její vztah se Stehlíkem dostává až otcovské kontury, a dokonce i se svými kolegy na prvním oddělení vychází líp než v minulých řadách. Nedá se tím ale říct, že by byla nudná, to Fousová opravdu nikdy nebude!“ popisuje roli Terezy Ramby dramaturg Ivo Cicvárek.

Třetí série je volným pokračováním předchozích řad, ale je napsána a bude natočena i pro ty, kteří první dvě série neznají. Obě dvě předchozí série jsou dnes dostupné na iVysílání. Třetí série se objeví na obrazovkách ČT1 v roce 2026.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Chystá se náhrada za kanály MTV?
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová II
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
21:30 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Santorini a Milos, vulkanické ostrovy
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (4/10)
21:30 Klenoty s vůní benzínu II (9/9)
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (19)
21:40 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (20)
21:35 Ano, šéfe!
22:50 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Tankový prapor
21:55 Labyrint (7)
23:10 Labyrint 2 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Portugalsku
22:05 Sestrička Lea II (1/8)
22:55 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Nažive
22:20 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (4)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (23)
21:55 30 případů majora Zemana (24)
23:45 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook