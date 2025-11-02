HBO Max od ledna v Německu

HBO Max od ledna v NěmeckuDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací služba HBO Max, společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), se rozšíří na další trh. Od ledna 2026 bude dostupná v sousedním Německu. Prodej reklamy na HBO Max bude zajišťovat Ad Alliance, kolínská prodejní společnost RTL Deutschland.
HBO Max, provozovaný společností Warner Bros. Discovery, je domovem celosvětově uznávaných zábavních značek a franšíz, včetně HBO, Warner Bros., Max Originals, Harry Potter a také populárních seriálů jako Přátelé a Teorie velkého třesku.
Start HBO Max naváže na dřívější uvedení služby na dalších evropských trzích. HBO Max bude konkurovat platformám jako Amazon Prime video, Netflix, Disney+ a Paramount+, které jsou již dostupné zákazníkům v Německu.
zdroj: BroadbandTVnews