Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 1. listopadu 2025, svátek má Felix

Sky Italia zredukovala programy s časovým posunem

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatel italské satelitní pay-tv platformy Sky Italia redukuje počet stanic s časově posunutým vysíláním (o jednu hodinu; +1). Operátor ukončil distribuci stanic Sky Crime +1, Sky Investigation +1 a History +1.

První dvě stanice byly šířeny na kmitočtu 11,977 GHz a třetí na 12,466 GHz. Vysílání bylo kryptováno systémem Videoguard. Uvolněná kapacita může být v budoucnu použita pro rozšíření programové nabídky o nové stanice, eventuálně pro zlepšení technické kvality stávajících stanic, které zůstávají v uvedených multiplexech.

Sky Italia aktuálně nabízí už jen 6 stanic ve verzi +1 hodiny. Jde o vlastní kanál Sky Uno +1, dále Comedy Central +1, Nickelodeon +1, Nick jr. +1, Boomerang +1 a deAKids +1.

V České republice a na Slovensku dříve také fungovaly kanály s hodinovým posunem. Šlo o hlavní programy největších komerčních stanic a také filmové stanice JOJ Cinema. Programy postupně byly staženy a na trhu zůstává už jen Prima +1, která je dostupná domácnostem s pozemním vysíláním.

bývalé technické parametry - Sky Crime +1, Sky Investigation +1 (vysílání zde bylo ukončeno!):

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,977 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard

bývalé technické parametry - History +1 (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,466 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Chystá se náhrada za kanály MTV?
Chystá se náhrada za kanály MTV?
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E

Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Ceny Thálie 2025
21:50 Všechnopárty
22:45 Manželství po italsku
kanál CT2 20:00 Nezkrotná Angelika
21:30 Sin City - Město hříchu
23:30 Požehnání smrti
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Možné je všechno! II
22:05 Bloodshot
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (10)
21:35 Bez lítosti (2)
22:35 Není čas zemřít
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 3 (8)
21:15 Profesionálové 3 (9)
22:25 Tankový prapor
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Teória tigra
22:20 Sieň slávy
23:45 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Kafedrála
20:35 Štúrovci (5/5)
21:55 130 ROKOV KINEMATOGRAFIE
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:15 Susedia
21:55 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Dlouhá míle (6/6)
00:05 Svatby pana Voka

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook