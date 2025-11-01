Sky Italia zredukovala programy s časovým posunem

Sky Italia zredukovala programy s časovým posunemDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel italské satelitní pay-tv platformy Sky Italia redukuje počet stanic s časově posunutým vysíláním (o jednu hodinu; +1). Operátor ukončil distribuci stanic Sky Crime +1, Sky Investigation +1 a History +1.
První dvě stanice byly šířeny na kmitočtu 11,977 GHz a třetí na 12,466 GHz. Vysílání bylo kryptováno systémem Videoguard. Uvolněná kapacita může být v budoucnu použita pro rozšíření programové nabídky o nové stanice, eventuálně pro zlepšení technické kvality stávajících stanic, které zůstávají v uvedených multiplexech.
Sky Italia aktuálně nabízí už jen 6 stanic ve verzi +1 hodiny. Jde o vlastní kanál Sky Uno +1, dále Comedy Central +1, Nickelodeon +1, Nick jr. +1, Boomerang +1 a deAKids +1.
V České republice a na Slovensku dříve také fungovaly kanály s hodinovým posunem. Šlo o hlavní programy největších komerčních stanic a také filmové stanice JOJ Cinema. Programy postupně byly staženy a na trhu zůstává už jen Prima +1, která je dostupná domácnostem s pozemním vysíláním.
bývalé technické parametry - Sky Crime +1, Sky Investigation +1 (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,977 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard
bývalé technické parametry - History +1 (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,466 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard