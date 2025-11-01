TV2000 HD se přesouvá do multiplexu MfE

TV2000 HD se přesouvá do multiplexu MfEDNES! | redakce | tisk | názory
Italská televizní stanice TV2000 HD spolu se sesterskými rozhlasovými FTA programy inBlu, inBlu2000 se stěhují na nové vysílací parametry na satelitu Eutelsat Hot Bird 13F, na pozici 13°E.
Všechny tři stanice opouštějí kapacitu operátora pay-tv platformy Sky Italia. Novým domovem pro televizní stanici TV2000 HD a oba rozhlasové programy se stává transpondér, který obsluhuje MfE (Media for Europe).
I na nových parametrech je vysílání šířeno stejným způsobem - tedy rozhlasové vysílání je zcela FTA. V případě TV2000 HD se vysílají volně jen pořady, na které má provozovatel vysílací práva k šíření mimo území Itálie. Zakódované vysílání (CA Videoguard a Nagra MA) je dostupné abonentům Sky Italia a také zákazníkům bezplatné služby TivúSat.
TV2000 HD vysílá náboženské a společenské informace, náboženské pořady a živé přenosy významných událostí s papežem ve spolupráci s Vatican Media. V programu stanice jsou také filmy, televizní seriály a dokumenty s denní programovou knihovnou čítající 200 titulů. Více než 50 procent denního programu TV2000 je odvysíláno živě. V prvních šesti měsících roku 2025 bylo odvysíláno 5 tisíc hodin živě.
nové technické parametry - TV2000 HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,919 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA/kódování vybraných pořadů
původní technické parametry - TV2000 HD (vysílání zde bude ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,054 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 5/6, DVB-S2/QPSK, FTA/kódování vybraných pořadů