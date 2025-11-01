Quantcast
Sobota, 1. listopadu 2025

TV2000 HD se přesouvá do multiplexu MfE

Italská televizní stanice TV2000 HD spolu se sesterskými rozhlasovými FTA programy inBlu, inBlu2000 se stěhují na nové vysílací parametry na satelitu Eutelsat Hot Bird 13F, na pozici 13°E.

Všechny tři stanice opouštějí kapacitu operátora pay-tv platformy Sky Italia. Novým domovem pro televizní stanici TV2000 HD a oba rozhlasové programy se stává transpondér, který obsluhuje MfE (Media for Europe).

I na nových parametrech je vysílání šířeno stejným způsobem - tedy rozhlasové vysílání je zcela FTA. V případě TV2000 HD se vysílají volně jen pořady, na které má provozovatel vysílací práva k šíření mimo území Itálie. Zakódované vysílání (CA Videoguard a Nagra MA) je dostupné abonentům Sky Italia a také zákazníkům bezplatné služby TivúSat.

TV2000 HD vysílá náboženské a společenské informace, náboženské pořady a živé přenosy významných událostí s papežem ve spolupráci s Vatican Media. V programu stanice jsou také filmy, televizní seriály a dokumenty s denní programovou knihovnou čítající 200 titulů. Více než 50 procent denního programu TV2000 je odvysíláno živě. V prvních šesti měsících roku 2025 bylo odvysíláno 5 tisíc hodin živě.

nové technické parametry - TV2000 HD:

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,919 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA/kódování vybraných pořadů

původní technické parametry - TV2000 HD (vysílání zde bude ukončeno!):

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,054 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 5/6, DVB-S2/QPSK, FTA/kódování vybraných pořadů

