Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 3. listopadu 2025, svátek má Hubert

Zakázané zóny: Jan Révai odhaluje místa, kam se běžně nedostanete na TV Spektrum

DNES! | redakce | tisk | názory

Už 10. listopadu startuje na TV Spektrum desetidílná série Zakázané zóny. Jak říká hlavní průvodce pořadem Jan Révai, bude to „poučné, mnohdy obdivuhodné a výživné.“ Prostřednictvím obrazovek navštívíte 20 nepřístupných míst v Česku a na Slovensku, která ukrývají technická, historická, vědecká i kulturní tajemství.

Od výcviku záchranářů a hasičů přes jadernou elektrárnu až po exotická a divoká zvířata.

Ačkoliv běžně se moderátorské roli vyhýbá, tentokrát Jan Révai na nabídku TV Spektrum bez váhání kývnul. Lákal ho totiž adrenalin i možnost navštívit místa jindy veřejnosti nepřístupná a vyzkoušet si náročné profese.
„Já jsem všeobecně spíš na ty akčnější věci čili jsem si užil výcvik URNY, kde jsem slaňoval z vrtulníku nebo u hasičů při vyprošťování zraněných. Ale zajímavé bylo i podzemní Brno nebo Jaderná elektrárna Dukovany,“ říká k natáčení zkušený dobrodruh.

Seriál Zakázané zóny (foto: AMC Networks)
▲ Seriál Zakázané zóny (foto: AMC Networks)

Nový pořad Zakázané zóny přivede do dvaceti takových nepřístupných lokalit i televizní diváky. Odkryje, jak vypadá práce ošetřovatele v zoologické zahradě, jak probíhá výcvik policejních zvířat nebo co se děje za branami Jaderné elektrárny Dukovany.

V každém díle jsem měl možnost si vyzkoušet, co obnáší jednotlivé činnosti, a dostal se na místa, kam se veřejnost nikdy nepodívá a musím říct, že to bylo velice poučné, mnohdy obdivuhodné a výživné. A byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem nabídku přijal,“ dodává známý herec.

Své zkušenosti se stádem koní, o které se stará s kamarádem, zúročil při návštěvě Safari parku Dvůr Králové. Zde se společně podíváte například do míst, kde se připravuje potrava pro všechna exotická zvířata. Zajímavé postřehy nabídne i návštěva vlčího výběhu Srní nebo setkání s vodními záchranáři, kde si Jan Révai vyzkoušel i potápění.

Spojení dobrodružství a jedinečné atmosféry
Zakázané zóny se nesou v duchu objevování a pozorování, přesto divákům nabídnou nespočet dobrodružných okamžiků. Díky odvaze a nasazení dvou průvodců, v Česku Jana Révaie a na Slovensku Števa Martinoviče, mohou diváci společně s nimi prožít adrenalinové i fyzicky náročné situace a zároveň poznat jedinečnou atmosféru běžně nepřístupných míst.

Cílem pořadu není jen diváky pobavit, ale také jim přiblížit práci a život lidí, kteří působí na místech běžně skrytých očím veřejnosti. Zároveň se mohou těšit na díly plné napětí, adrenalinu i tajemství, která spolu s oblíbenými herci postupně odkryjí.

Diváky bych rád pozval na místa, kam se běžně nedostanou. Tam, kde se napětí střídá s rizikem, a především k situacím, při kterých zjistíme, že dané profese nemůže dělat každý. A jak jsou mnohdy nedoceněné, a přitom tak nezbytné,“ říká Jan Révai k pořadu Zakázané zóny, který startuje už 10. listopadu a poběží každý všední den od 21:05 na TV Spektrum.

V prvním vysílacím týdnu se diváci mohou těšit na pět dílů ze slovenských lokalit se Števo Martinovičem a ve druhém týdnu pak na dobrodružné i poučné zážitky s Janem Révaiem.

Pořad Zakázané zóny sledujte na TV Spektrum od 10. listopadu každý všední den ve 21:05.

zdroj: AMC

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio
WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 OKTOPUS 2 (9/12)
21:15 Reportéři ČT
21:55 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Policajt v Africe
21:55 Návrat Casanovy
23:35 Korunovace Alžběty II. v barvě
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Kriminálka Anděl VII (11)
21:40 Specialisté
kanál PRIMA 20:15 Po čem muži touží
22:20 Bez lítosti (2)
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Sherlock Holmes: Znamení čtyř
22:25 Stopy zločinu (1)
23:50 Nahoru, dolů
kanál BARRANDOV 20:05 Vít Olmer: Den s Oldřichem Navrátilem
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
22:00 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Izba zázrakov
22:10 Reportéri
22:40 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 V zovretí (10)
21:50 Farma XVII.
23:05 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (24)
22:05 Falešný kníže
23:55 Klaun (25)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook