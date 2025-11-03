Zakázané zóny: Jan Révai odhaluje místa, kam se běžně nedostanete na TV Spektrum

Zakázané zóny: Jan Révai odhaluje místa, kam se běžně nedostanete na TV SpektrumDNES! | redakce | tisk | názory
Už 10. listopadu startuje na TV Spektrum desetidílná série Zakázané zóny. Jak říká hlavní průvodce pořadem Jan Révai, bude to „poučné, mnohdy obdivuhodné a výživné.“ Prostřednictvím obrazovek navštívíte 20 nepřístupných míst v Česku a na Slovensku, která ukrývají technická, historická, vědecká i kulturní tajemství.
Od výcviku záchranářů a hasičů přes jadernou elektrárnu až po exotická a divoká zvířata.
Ačkoliv běžně se moderátorské roli vyhýbá, tentokrát Jan Révai na nabídku TV Spektrum bez váhání kývnul. Lákal ho totiž adrenalin i možnost navštívit místa jindy veřejnosti nepřístupná a vyzkoušet si náročné profese.
„Já jsem všeobecně spíš na ty akčnější věci čili jsem si užil výcvik URNY, kde jsem slaňoval z vrtulníku nebo u hasičů při vyprošťování zraněných. Ale zajímavé bylo i podzemní Brno nebo Jaderná elektrárna Dukovany,“ říká k natáčení zkušený dobrodruh.
Nový pořad Zakázané zóny přivede do dvaceti takových nepřístupných lokalit i televizní diváky. Odkryje, jak vypadá práce ošetřovatele v zoologické zahradě, jak probíhá výcvik policejních zvířat nebo co se děje za branami Jaderné elektrárny Dukovany.
„
V každém díle jsem měl možnost si vyzkoušet, co obnáší jednotlivé činnosti, a dostal se na místa, kam se veřejnost nikdy nepodívá a musím říct, že to bylo velice poučné, mnohdy obdivuhodné a výživné. A byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem nabídku přijal,“ dodává známý herec.
Své zkušenosti se stádem koní, o které se stará s kamarádem, zúročil při návštěvě Safari parku Dvůr Králové. Zde se společně podíváte například do míst, kde se připravuje potrava pro všechna exotická zvířata. Zajímavé postřehy nabídne i návštěva vlčího výběhu Srní nebo setkání s vodními záchranáři, kde si Jan Révai vyzkoušel i potápění.
Spojení dobrodružství a jedinečné atmosféry
Zakázané zóny se nesou v duchu objevování a pozorování, přesto divákům nabídnou nespočet dobrodružných okamžiků. Díky odvaze a nasazení dvou průvodců, v Česku Jana Révaie a na Slovensku Števa Martinoviče, mohou diváci společně s nimi prožít adrenalinové i fyzicky náročné situace a zároveň poznat jedinečnou atmosféru běžně nepřístupných míst.
Cílem pořadu není jen diváky pobavit, ale také jim přiblížit práci a život lidí, kteří působí na místech běžně skrytých očím veřejnosti. Zároveň se mohou těšit na díly plné napětí, adrenalinu i tajemství, která spolu s oblíbenými herci postupně odkryjí.
„
Diváky bych rád pozval na místa, kam se běžně nedostanou. Tam, kde se napětí střídá s rizikem, a především k situacím, při kterých zjistíme, že dané profese nemůže dělat každý. A jak jsou mnohdy nedoceněné, a přitom tak nezbytné,“ říká Jan Révai k pořadu Zakázané zóny, který startuje už 10. listopadu a poběží každý všední den od 21:05 na TV Spektrum.
V prvním vysílacím týdnu se diváci mohou těšit na pět dílů ze slovenských lokalit se Števo Martinovičem a ve druhém týdnu pak na dobrodružné i poučné zážitky s Janem Révaiem.
Pořad Zakázané zóny sledujte na TV Spektrum od 10. listopadu každý všední den ve 21:05.
zdroj: AMC