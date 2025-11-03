Quantcast
Pondělí, 3. listopadu 2025

FilmBox Premium uvádí listopad s Bridget Jonesovou

Listopad bude na FilmBox Premium patřit ikonické Bridget Jonesové. Každý pátek ve 20:00 odvysílá stanice jeden z dílů slavné romantické ságy, která už více než dvacet let baví diváky po celém světě. Maraton vyvrcholí televizní premiérou nejnovějšího filmu „Bridget Jonesová: Láskou šílená“.

Série o Bridget, jejích trapasech, milostných dilematech i neodolatelném britském humoru se stala fenoménem své doby. Od okamžiku, kdy se Renée Zellweger v roce 2001 poprvé objevila s deníkem v ruce a sklenicí vína v druhé, si získala publikum po celém světě. A v listopadu se její příběh vrací na obrazovky a to kompletně, včetně nejnovějšího pokračování.

Maraton začíná v pátek 7.11. ve 20:00 filmem „Deník Bridget Jonesové“ - filmem, kterým to všechno začalo. Klasická romantická komedie, která definovala žánr nového tisíciletí. Renée Zellweger v roli nešikovné londýnské třicátnice se stala symbolem odvahy být nedokonalá - a naprosto nezapomenutelná.

14.11. ve 20:00 mohou diváci očekávat více lásky, více chaosu a více Colina Firtha i Hugha Granta. Ve snímku „Bridget Jonesová: S rozumem v koncích“ se Bridget snaží najít rovnováhu mezi dvěma muži, thajským vězením a vlastní sebeúctou.

Ve třetí části kultovní ságy „Dítě Bridget Jonesové“, která bude vysílána 21.11. ve 20:00. Bridget vstupuje do nové životní etapy. V nejemocionálnějším filmu celé série se kdysi nepředvídatelná hrdinka stává ženou, která ví, co chce - jen si není jistá, s kým.

Na závěr FilmBox Premium uvede 28. 11. ve 20:00 televizní premiéru „Bridget Jonesová: Láskou šílená“. Po letech se Bridget vrací. Starší, moudřejší, ale stále s neodolatelným smyslem pro ironii a laskavostí. Film ukazuje, že život (a láska) rozhodně nekončí ve čtyřiceti - prostě jen nabývá nové dimenze.

Renée Zellweger se pro první film doslova proměnila, přibrala přibližně deset kilogramů, osvojila si britský přízvuk a několik měsíců žila inkognito v Londýně, kde pracovala v nakladatelství, aby pochopila svět své postavy. Tlak médií na její vzhled se tehdy stal jedním z nejdiskutovanějších témat Hollywoodu, právě díky tomu se Bridget stala symbolem autenticity, ženské síly a odvahy být sama sebou.

Filmová série vychází z knih spisovatelky Helen Fieldingové, která z Bridget vytvořila upřímnou, vtipnou a lidskou postavu, s níž se diváci ztotožňují už více než dvě desetiletí. Jednotlivé filmy režírovaly různé osobnosti, Sharon Maguire, Beeban Kidron a Michael morris a každá do příběhu vtiskla vlastní pohled na to, co znamená hledat lásku a rovnováhu v moderním světě.

Listopad patří Bridget Jonesové - každý pátek ve 20:00 na FilmBox Premium.

zdroj: SPI / FilmBox

