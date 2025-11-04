Český rozhlas posiluje tým zpravodajství

Český rozhlas posiluje tým zpravodajstvíDNES! | redakce | tisk | názory
Český rozhlas bude mít od dubna 2026 novou zahraniční zpravodajku ve Spojených státech amerických - stane se jí zkušená novinářka Jana Ciglerová. Nahradí tak Pavla Nováka, který se vrací do Česka. Zároveň se rozšiřuje investigativní tým zpravodajství: od listopadu ho posílil Martin Štorkán a v prosinci nastupuje Kristýna Šopfová.
Oba novináři přinášejí bohaté zkušenosti z politického a společenského zpravodajství a výrazně přispějí k rozvoji veřejnoprávní investigativy.
„
Jana Ciglerová je pro nás jasnou volbou - má hlubokou znalost amerického prostředí, profesionální přístup a zkušenosti z prestižních médií. Věřím, že bude důstojně reprezentovat Český rozhlas v USA a českým posluchačům přinese kvalitní, srozumitelné a kontextem vybavené zpravodajství. Stejně tak vítám nové kolegy v investigativním týmu. Posilování této oblasti bylo nejen našim přáním, ale také požadavkem veřejnosti, který vzešel z ankety „Jaký chcete Český rozhlas,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Jana Ciglerová zpravodajkou ve Washingtonu
Jana Ciglerová převezme roli zahraniční zpravodajky Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických 1. dubna 2026. Ve Washingtonu nahradí Pavla Nováka, který tuto pozici zastává nyní.
Ciglerová má za sebou přes dvacet let novinářské práce, z toho téměř deset let v zahraničí - dva roky ve Velké Británii a sedm let v USA. Spolupracovala s prestižními českými i zahraničními médii, jako jsou BBC, The Observer nebo The Washington Post. Českému rozhlasu je dlouhodobě známá jako analytička amerického dění, zejména na stanici ČRo Plus.
„
Díky svým znalostem americké politiky, silné síti kontaktů, schopnosti srozumitelného výkladu a pohotovému projevu je pro vysílání Českého rozhlasu velkým přínosem. Navíc se jedná o novinářku s výrazným zápalem pro práci a smyslem pro veřejnou službu,“ říká Oľga Baková, vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu.
Nové posily investigativního týmu
Investigativní redakci Českého rozhlasu od listopadu posílil Martin Štorkán. Dříve působil v týdeníku Respekt nebo deníku E15. Spolupracoval na úspěšné podcastové sérii Českého rozhlasu Stoupenci, která letos získala první místo v kategorii podcast na mezinárodním festivalu Prix Bohemia Radio. Vystudoval mezinárodní vztahy a do Českého rozhlasu se nyní vrací po několikaletém působení v jiných médiích.
V prosinci do týmu nastupuje Kristýna Šopfová. Má za sebou pět let v politické redakci deníku Právo a serveru Novinky.cz, z toho tři roky jako zástupkyně vedoucí domácí redakce. Působila také jako redaktorka České televize se specializací na justici a krátce psala pro Hospodářské noviny. Vystudovala žurnalistiku a politologii na Masarykově univerzitě v Brně.
„
Obě posily přinášejí cenné zkušenosti z různých oblastí seriózní žurnalistiky. Jsou to typy novinářů, kteří jdou do hloubky, umějí pracovat s fakty a nebojí se složitých témat. Přesně takové lidi potřebujeme, pokud chceme dlouhodobě dělat silnou a důvěryhodnou investigativu,“ říká ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
zdroj: ČRo