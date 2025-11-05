Direct One s programy Eurosport či Discovery?DNES! | redakce | tisk | názory
Maďarská satelitní pay-tv platforma Direct One, vlastněná lucemburskou mediální skupinou M7 Group, členem CANAL+, se pravděpodobně brzy dočká zařazení programů společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), která provozuje stanice jako Eurosport či Discovery Channel.
K programům Discovery Channel Hungary, ID (Investigation Discovery), Travel Channel, Animal Planet, Eurosport Hungary a Eurosport 2 Hungary byly připojeny CA systémy, které používá Direct One - konkrétně Irdeto (CAID 0653, 0D97), Conax (CAID 0B02) a Nagra MA (CAID 1815, 181D).
Pravděpodobně se brzy zmíněné stanice objeví v nové nabídce Direct One.
Připojení CA systémů Direct One k programům WBD souvisí se změnou majitele. V červenci loňského roku se M7 Group (CANAL+) dohodla na prodeji Direct One s Digi TV (dnes One), respektive DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft, dceřiné společnosti 4iG Group. Konkurent Direct One na pozici 0,8°W/1°W provozuje svoji DTH platformu One, který po převzetí Direct One posílí svoji pozici na maďarském trhu.
M7 Group na pozici 0,8°W/1°W bude nadále poskytovat své služby pro diváky v Česku a na Slovensku (freeSAT) a Rumunsku (Focus Sat), dále bude zajišťovat služby třetím stranám, včetně sloučené maďarské platformy One.