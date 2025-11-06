Quantcast
Čtvrtek, 6. listopadu 2025, svátek má Liběna

Slovenský hokej dalších 5 let na JOJ Šport

Marketing Slovenského svazu ledního hokeje uzavřel novou pětiletou smlouvu s televizí JOJ Šport, která garantuje nejrozsáhlejší vysílací a produkční pokrytí slovenského hokeje. Klubům Tipsport ligy navíc přinese historicky nejvyšší finanční plnění.

JOJ Šport se stává oficiálním mediálním partnerem a vysílatelem nejvyšší slovenské hokejové Tipsport ligy i na příštích pět sezón, tedy do konce sezóny 2030/2031. Pětileté období spolupráce vytváří prostor pro kontinuální a systematické zlepšování přenosů i samotné spolupráce mezi hokejovým svazem, vysílatelem a kluby.

Klíčovým faktorem bylo, aby vysílání Tipsport ligy zároveň vytvořilo prostor i pro ostatní úrovně hokeje - ženské soutěže, mládežnické zápasy, univerzitní hokej či nižší ligy, které by se jinak na obrazovky nedostaly.

Na přípravě a tvorbě nové smlouvy se pracovalo téměř rok. Návrh nové smlouvy projednal Výkonný výbor SZLH, který jednohlasně doporučil prodloužit spolupráci s JOJ Šport a následně jej podpořila i většina klubů Tipsport ligy - za prodloužení spolupráce hlasovalo 10 klubů, proti byly 2.

Tipsportligové kluby získají díky novému kontraktu finanční prostředky v historicky nejvyšší výši v rámci naší nejvyšší soutěže. Díky nové smlouvě se budou příspěvky z vysílacích a komerčních práv každoročně navyšovat až do konce platnosti smlouvy po sezóně 2030/2031.

Nová smlouva přináší garanci, že Tipsport liga dosáhne technickou kvalitu srovnatelnou se světovými soutěžemi. JOJ Šport se zavázal investovat do moderního kamerového systému, který bude nasazen na všech zápasech nejvyšší hokejové soutěže.

Tento systém bude využíván i rozhodčími - vznikne centralizovaný rozhodčí systém se záběry ze všech stadionů a z více úhlů, podobný fotbalovému systému VAR. Investice přinese výrazné zvýšení kvality rozhodování i diváckého zážitku ze zápasů.

Slovenskou nejvyšší hokejovou Tipsport ligu aktuálně vysílá právě JOJ Šport a streamovací služba JOJ play, kde ji diváci sledují už třetí rok po sobě. Televize JOJ Šport přinese vždy minimálně jeden přímý přenos z každého kola, doplněný o předzápasové a mezitřetinové studio s hokejovými experty.

zdroj: JOJ

