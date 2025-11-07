Nejen Pan Tau a Návštěvníci. Jindřich Polák v dokumentu ČT

Nejen Pan Tau a Návštěvníci. Jindřich Polák v dokumentu ČTDNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize uvede dokumentární portrét tvůrce filmových světů, které zásadně ovlivnily českou i mezinárodní televizní kulturu. Pod názvem Návštěvník Jindřich Polák ho vysílá program ČT art ve středu 12. listopadu 2025 ve 20:15. Režie Jakub Skalický.
Kdo by neznal Pana Tau, Návštěvníky, Lucii, postrach ulice, Chobotnice z II. patra a další dnes již kultovní filmy a seriály pro děti i dospělé? Pod všemi je podepsaný režisér Jindřich Polák (1925-2003). „
Se jménem Jindřicha Poláka se mi spojují tři věci: vizualita, nápady, humor. A to vše ve sci-fi provedení. Z různých důvodů, z nichž některé jsou zmíněny i ve filmu, točil převážně pro nás, děti, narozené v Československu šedesátých a sedmdesátých let. Každé vysílání jeho filmů a seriálů v televizi byl svého druhu svátek. Až teď zpětně, při práci na tomto filmu mi došlo, jak složité bylo všechny ty nápady zrealizovat,“ říká režisér Jakub Skalický.
Příběh představuje osud režiséra hollywoodského formátu, který navzdory poměrům na druhé straně železné opony dokázal získat místo mezi předními světovými tvůrci. „
Jindřich Polák byl výjimečný žánrový režisér. Uměl natočit skvělý válečný film nebo krimi, ale v našem dokumentu se soustředíme na žánr, ve kterém vytvořil kultovní díla, na sc-fi a fantazy,“ zdůrazňuje kreativní producent Dušan Mulíček. Film proto připomíná vizuálně mimořádný snímek Ikarie XB 1, který inspiroval tvůrce jako Stanley Kubrick či Danny Boyle, a významně ovlivnil podobu světové science fiction. Upozornil na sebe krátce po natočení v roce 1963, když získal hlavní cenu na Trieste Science+Fiction Festival v italském Terstu. Restaurovaná verze uvedená v Cannes v roce 2016 pak definitivně potvrdila jeho kultovní status.
Snímek představuje Poláka nejen jako precizního režiséra s producentským instinktem, ale také jako neprávem opomíjeného kreativního tvůrce. Obsahuje vzpomínky kolegů i členů rodiny a pracuje s exkluzivními, dosud nepublikovanými archivními materiály. „
Diváci našeho filmu poznají Jindřicha Poláka jako návštěvníka různých světů a vlastní fantazie, které s neobyčejnou obrazotvorností přenášel na filmová plátna, a nabízel je divákům jako pozvánku do jiných vesmírů,“ zve na zajímavou podívanou dramaturg Martin Polák.
Polák byl výjimečný filmař z komunistické země, který jako jeden z mála dokázal točit pro domácí publikum i pro západní diváky. Společně se scenáristou Otou Hofmanem vytvořili autorský tandem, díky němuž, ve spolupráci s producentem Gertem K. Muntteferingem z německé veřejnoprávní televize Westdeutscher Rundfunk Köln, vznikla na tuzemské poměry skutečně nadčasová a mezinárodně konkurenceschopná tvorba pro děti a mládež, která zasáhla miliony diváků napříč generacemi.
Seriál Pan Tau se dočkal několika sérií i filmových verzí, na něj navázaly další tituly jako Lucie, postrach ulice, inspirovaná dcerou Jindřicha Poláka Kateřinou, která je dnes vedle manželky Zuzany a syna Jindřicha jednou z hlavních hybatelek dokumentu. Film vznikl ve spolupráci s Plzeňským krajem, městem Pelhřimov, statutárním městem Zlín, hlavním městem Praha a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.
zdroj: ČT