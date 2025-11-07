Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 7. listopadu 2025, svátek má Saskie

Raketa Ariane 6 vynesla družici Copernicus Sentinel-1D

DNES! | redakce | tisk | názory

Nosná raketa Ariane 6 společnosti Arianespace úspěšně vypustila na oběžnou dráhu družici Copernicus Sentinel-1D pro Evropskou komisi v rámci smlouvy podepsané s Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Start rakety (let VA265) se satelitem proběhl dne 4. listopadu 2025 v 18:02 místního času v Kourou ve Francouzské Guyaně (22:02 SEČ). Šlo o třetí komerční let Ariane 6, evropské nosné rakety pro těžké nosiče. Družice se dostala na sluneční synchronní oběžnou dráhu (SSO) ve výšce 693 km. K separaci kosmického aparátu došlo 34 minut po startu.

Satelit Sentinel-1D, vyrobený společností Thales Alenia Space, je součástí programu Copernicus, součásti kosmického programu Evropské unie pro pozorování Země. Copernicus je řízen a financován Evropskou unií s částečným příspěvkem ESA. Jako nejpokročilejší systém pozorování Země na světě poskytuje Copernicus nepřetržitá, bezplatná a spolehlivá data a služby pozorování Země veřejným orgánům, společnostem a občanům po celém světě. Sentinel-1D bude vybaven pokročilou radarovou technologii, která bude poskytovat za každého počasí, ve dne i v noci poskytovat snímky zemského povrchu a dodávat data nezbytná pro monitorování mořského ledu, sledování ledovců a ledovcových ker, poklesů půdy a ropných skvrn.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku
Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio
WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio
Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice
Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice

Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Minuty ze StarDance Tour
20:15 Každý den se rodí život
21:00 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Sbohem, příteli
22:00 Osudový kruh
00:15 Únosci
kanál NOVA 20:20 Milionáři (7)
21:35 Okresní přebor (13)
22:15 Okresní přebor (14)
kanál PRIMA 20:15 Farma Vojty Kotka
21:35 Máme rádi Česko
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Zrození pana účetního
22:30 Přímý zásah
00:25 Věřte nevěřte (16)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (9, 10)
22:00 Emmanuella 2000 (4)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Chlapci z Brazílie
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Kráľovná Ena
22:05 Trochu inak s Adelou
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Příliš hlučná samota
22:20 Tchán
00:10 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook