Raketa Ariane 6 vynesla družici Copernicus Sentinel-1D

Raketa Ariane 6 vynesla družici Copernicus Sentinel-1DDNES! | redakce | tisk | názory
Nosná raketa Ariane 6 společnosti Arianespace úspěšně vypustila na oběžnou dráhu družici Copernicus Sentinel-1D pro Evropskou komisi v rámci smlouvy podepsané s Evropskou kosmickou agenturou (ESA).
Start rakety (let VA265) se satelitem proběhl dne 4. listopadu 2025 v 18:02 místního času v Kourou ve Francouzské Guyaně (22:02 SEČ). Šlo o třetí komerční let Ariane 6, evropské nosné rakety pro těžké nosiče. Družice se dostala na sluneční synchronní oběžnou dráhu (SSO) ve výšce 693 km. K separaci kosmického aparátu došlo 34 minut po startu.
Satelit Sentinel-1D, vyrobený společností Thales Alenia Space, je součástí programu Copernicus, součásti kosmického programu Evropské unie pro pozorování Země. Copernicus je řízen a financován Evropskou unií s částečným příspěvkem ESA. Jako nejpokročilejší systém pozorování Země na světě poskytuje Copernicus nepřetržitá, bezplatná a spolehlivá data a služby pozorování Země veřejným orgánům, společnostem a občanům po celém světě. Sentinel-1D bude vybaven pokročilou radarovou technologii, která bude poskytovat za každého počasí, ve dne i v noci poskytovat snímky zemského povrchu a dodávat data nezbytná pro monitorování mořského ledu, sledování ledovců a ledovcových ker, poklesů půdy a ropných skvrn.