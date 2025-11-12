HBO natáčí druhou řadu seriálu Duna: Proroctví

HBO natáčí druhou řadu seriálu Duna: ProroctvíDNES! | redakce | tisk | názory
Natáčení osmidílné druhé řady seriálu z produkce HBO Original Duna: Proroctví, pod vedením showrunnerky Alison Schapker, právě startuje. Natáčet se bude v Maďarsku, Jordánsku a Španělsku. První řada letos získala čtyři nominace na cenu Emmy®.
Anotace první řady: Z rozsáhlého vesmíru Duny, vytvořeného uznávaným autorem Frankem Herbertem, a 10 000 let před vzestupem Paula Atreida, sleduje Duna: Proroctví dvě sestry z rodu Harkonnenů, které bojují proti silám ohrožujícím budoucnost lidstva a zakládají legendární řád, který se později stane známým jako Bene Gesserit.
Nově oznámené obsazení:
Indira Varma (Coldwater, Noční recepční, Mission: Impossible - Odplata, část první)
Ashley Walters (Top Boy, Adolescence, Bullet Boy)
Tom Hollander (HBO: Bílý lotos, Noční recepční, Feud: Capote vs. The Swans)
Vrací se: Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha, Barbara Marten a Tessa Bonham Jones.
Tvůrčí tým: Alison Schapker působí jako showrunnerka a producentka. Mezi dalšími producenty jsou Jordan Goldberg, Mark Tobey, Kevin Lau, Monica Owusu-Breen, Matthew King, Scott Z. Burns a Jon Spaihts. Na produkci se podílejí Brian Herbert, Byron Merritt a Kim Herbert. Kevin J. Anderson je koproducentem. Seriál je koprodukcí HBO a Legendary Television, přičemž Legendary zároveň produkuje filmovou franšízu. Duna: Proroctví je inspirováno románem Sesterstvo Duny, který napsali Brian Herbert a Kevin J. Anderson.
zdroj: WBD