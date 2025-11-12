Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 12. listopadu 2025, svátek má Benedikt

HBO natáčí druhou řadu seriálu Duna: Proroctví

DNES! | redakce | tisk | názory

Natáčení osmidílné druhé řady seriálu z produkce HBO Original Duna: Proroctví, pod vedením showrunnerky Alison Schapker, právě startuje. Natáčet se bude v Maďarsku, Jordánsku a Španělsku. První řada letos získala čtyři nominace na cenu Emmy®.

Anotace první řady: Z rozsáhlého vesmíru Duny, vytvořeného uznávaným autorem Frankem Herbertem, a 10 000 let před vzestupem Paula Atreida, sleduje Duna: Proroctví dvě sestry z rodu Harkonnenů, které bojují proti silám ohrožujícím budoucnost lidstva a zakládají legendární řád, který se později stane známým jako Bene Gesserit.

Nově oznámené obsazení:
Indira Varma (Coldwater, Noční recepční, Mission: Impossible - Odplata, část první)
Ashley Walters (Top Boy, Adolescence, Bullet Boy)
Tom Hollander (HBO: Bílý lotos, Noční recepční, Feud: Capote vs. The Swans)

Vrací se: Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha, Barbara Marten a Tessa Bonham Jones.

Tvůrčí tým: Alison Schapker působí jako showrunnerka a producentka. Mezi dalšími producenty jsou Jordan Goldberg, Mark Tobey, Kevin Lau, Monica Owusu-Breen, Matthew King, Scott Z. Burns a Jon Spaihts. Na produkci se podílejí Brian Herbert, Byron Merritt a Kim Herbert. Kevin J. Anderson je koproducentem. Seriál je koprodukcí HBO a Legendary Television, přičemž Legendary zároveň produkuje filmovou franšízu. Duna: Proroctví je inspirováno románem Sesterstvo Duny, který napsali Brian Herbert a Kevin J. Anderson.

zdroj: WBD

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Klesá zájem o DVB-T2, kabel i satelit. I starší sledují videa z internetu
Klesá zájem o DVB-T2, kabel i satelit. I starší sledují videa z internetu
Sweet.tv: Velká předvánoční akce na předplatné
Sweet.tv: Velká předvánoční akce na předplatné
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
GP1 TV v nabídce Lepší.TV
GP1 TV v nabídce Lepší.TV
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice
Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (10/12)
21:10 13. komnata Felixe Slováčka
21:35 Muž a stín
kanál CT2 20:00 Windsorové pod drobnohledem (5/5)
20:55 Bedekr XI
21:25 Svět v obrysech
kanál NOVA 20:00 Columbo (8)
21:40 Médium III (1)
22:35 Médium III (2)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (73)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka (11)
21:25 Chlapci a chlapi (1)
22:45 Sherlock Holmes: Pes Baskervillský
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Sainte-Baume
22:10 Laura a tajomstvo nevesty, ktorá čakala pridlho
23:33 Sambre (5/6)
kanál DVOJKA 20:10 O stromoch a lesoch (4/6)
21:00 Afganské ženy
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože III.
22:00 Najväčšie tragédie Slovenska
22:40 Najväčšie tragédie Slovenska
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Pan Vok odchází
22:05 Dr. Ludsky (1/10)
23:30 Prokurátorka (11)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook