Čtvrtek, 13. listopadu 2025

Slovak Telekom má 675 tisíc zákazníků digitální TV

Společnost Slovak Telekom měla na konci třetího kvartálu letošního roku 675 tisíc zákazníků digitálních televizních služeb, což je v meziročním srovnání mírný pokles (-0,8 %) z původních 681 tisíc klientů.

Do tohoto počtu jsou zahrnuti zákazníci televizních platforem pod značkami Magio a DIGI Slovakia.

Na konci září 2025 měl v segmentu pevné sítě Slovak Telekom celkem 833 tisíc přípojek v pevné síti, což je meziroční pokles o 2,1 procenta.

Přístup k širokopásmovému internetu zůstal stabilní - s počtem 803 tisíc připojení, což je pokles o 1,1 procenta ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

V mobilní síti měl ST celkem 2,314 milionu aktivních mobilních zákazníků. Meziroční pokles o 8,3 % byl způsoben zejména pokračujícím útlumem v segmentu machine-to-machine (M2M), což souvisí s ukončením některých partnerství, včetně spolupráce se společností SkyToll.

Po vyloučení M2M zákazníků to znamená, že ST zaznamenal pokračující růst v segmentu paušálních zákazníků, kde meziroční nárůst představoval 1,1 %, přičemž jejich počet dosáhl téměř 1,45 milionu.

ST dosáhl i ve třetím čtvrtletí roku 2025 stabilní a solidní finanční výsledky. Celkové výnosy (včetně vlivu standardu IFRS 15) dosáhly 645,9 milionu eur, což představuje meziroční nárůst o 2,5 procenta. Upravený EBITDA AL (podle IFRS 15) vzrostl na 301,5 milionu eur, což je o 2,6 % více než ve stejném období roku 2024.

