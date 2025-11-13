Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní

Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dníDNES! | redakce | tisk | názory
Divákům pozemního vysílání nedávno zmizela z obrazovek česká hudební a lifestylová stanice OK TV. Od 16. října 2025 mohou místo běžného programu sledovat statickou obrazovku s informací o přerušení vysílání.
OK TV nebude přes pozemní vysílače šířit svůj program od 16. října 2025 do 16. ledna 2026. Přerušení distribuce až na dobu 90 dní schválila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním 15. zasedání konaného 11. listopadu 2025.
Vysílání OK TV bylo možné sledovat z oficiálních webových stránek OK TV, kde je aktuálně stream vypnutý.