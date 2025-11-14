Prosinec na CANAL+: Balerína, filmový hit F1: FILM a vánoční tipy

Prosinec na CANAL+: Balerína, filmový hit F1: FILM a vánoční tipyDNES! | redakce | tisk | názory
CANAL+ nabídne v prosinci exkluzivní premiéru britského seriálu Zlato a akční spin-off z univerza Johna Wicka Balerína. Epický německý fantasy seriál Hagen: V údolí Nibelungů přináší nové zpracování slavné germánské ságy o Nibelunzích - příběhu plného draků a magie podle kultovního románu, který bývá označován za jednu z hlavních inspirací Pána prstenů J. R. R. Tolkiena a v širším smyslu i Hry o trůny.
1. prosince
Balerína (From the World of John Wick: Ballerina, 2025)
Balerína je akční spin-off z univerza Johna Wicka, kde hlavní roli Eve ztvárnila Ana de Armas. Eve pohání touha po pomstě za vraždu rodiny. Brutální baletka projde výcvikem ruské organizace Roma, a tak se z baleríny stane nájemná vražedkyně ve světě organizovaného zločinu. Film se odehrává mezi třetím a čtvrtým dílem kultovní akční série John Wick, kde jako Wick opět vystoupí Keanu Reeves. Skvělý výkon herecké hvězdy Any de Armas (Blondýnka, Není čas přežít) doplní herecké umění Lance Reddicka a Iana McShanea.
PREMIÉRA SERIÁLU
4. prosince na stanici CANAL+ Action, 27. 11. ve videotéce CANAL+
Zlato (The Gold, 2024)
Britský seriál Zlato (nominace na cenu BAFTA) v exkluzivním uvedení popisuje nechvalně proslulou loupež Brink's-Mat z roku 1983, při níž bylo z londýnského letiště Heathrow odcizeno téměř 6 800 zlatých cihel v hodnotě přes 26 milionů liber. Tvůrce Neil Forsyth (Guilt) vykreslil mnohovrstevnatý portrét systému, v němž se zločin nezastaví u jednotlivců, ale stává se součástí širší sítě politických, ekonomických a sociálních vazeb Velké Británie. V hlavních rolích excelují Hugh Bonneville (Panství Downton, Paddington) jako vyšetřovatel policejního oddělení a Jack Lowden (Slow Horses) jako charismatický, ale morálně pochybný podnikatel.
29. prosince
Hagen: V údolí Nibelungů (War of the Kingdoms, 2025) - světová premiéra - Series Mania 2025
Epický německý fantasy seriál Hagen: V údolí Nibelungů vychází z románu Hagen von Tronje (1986) od Wolfganga Hohlbeina. Tvůrci Cyrill Boss a Philipp Stennert přinášejí nové zpracování slavné germánské ságy o Nibelunzích - příběhu plného draků, trpaslíků a magie, který bývá označován za jednu z hlavních inspirací Pána prstenů J. R. R. Tolkiena a v širším smyslu i Hry o trůny.
Tento velkolepý fantasy epos patří k nejdražším a nejambicióznějším projektům, jaké kdy v Evropě vznikly. Jedná se o jeden z největších neanglicky mluvených projektů produkčních studií Constantin Film. Natáčení probíhalo souběžně s filmovou verzí a nyní přichází na streamovací platformy jako televizní seriál. Seriál se z velké části natáčel v České republice - v Kutné Hoře, na hradu Točník - a další lokace poskytl například také Island.
APPLE TV
Apple TV uvede 12. prosince filmový hit F1: Film.
12. prosince
F1: Film (F1: Movie, 2025)
Film režiséra Josepha Kosinského se soustředí na postavu Sonnyho Hayese ve skvělém hereckém ztvárnění Brada Pitta, který hraje stárnoucího jezdce vracejícího se do světa formule 1, aby pomohl svému týmu a závodil po boku mladého talentu Joshe Pearce (Damson Indris). Film byl natáčen během skutečných závodů Grand Prix v letech 2023 a 2024 a s podporou týmů a jezdců, jako je Lewis Hamilton, který si ve filmu zahrál sám sebe. Snímek vyniká vizuálně ohromujícími závodními scénami a napětím a autenticitou světa formule 1.
Vánoční tipy z videotéky CANAL+
CANAL+ o vánočních svátcích opět nabídne široký výběr českých klasik a pohádek. Vánoce na stanici CANAL+ přinesou pohádky Anděl páně, Anděl páně 2, Tři bratři, Kouzelný měšec, Čertoviny, Zakletá jeskyně a Největší dar i oblíbené komedie Pelíšky, Padesátka a Sněženky a machři. A tipem pro otrlého diváka je vánoční horor Šťastné a krvavé z roku 2023.
Šťastné a krvavé
Americká rodina se před Vánoci přestěhuje do zděděné usedlosti v Norsku, kde plánuje nový začátek. Netuší však, že ve stodole žije prastarý severský elf, který nesnáší rušení. Když Bill uspořádá vánoční večírek, probudí bytost, jež chce svůj klid bránit za každou cenu. Norsko-finský hororový snímek režiséra Magnuse Martense kombinuje černý humor a vánoční atmosféru v pořádně krvavé komedii.
