Televize Rebel žádá o novou terestrickou licenci
Česká hudební celoplošná televize Rebel chce vysílat prostřednictvím pozemních vysílačů s novou vysílací licencí. Stávající licenci získala stanice před rokem - v listopadu 2024.
Požadavek na novou licenci souvisí se změnou provozovatele stanice.
Stávající licenci pro terestrické vysílání pro program TV Rebel vlastní společnost Digital Broadcasting, s.r.o., zatímco požadavek na novou licenci přichází od společnosti TP Pohoda s.r.o.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se bude požadavkem subjektu zabývat na některém z příštích zasedání. Pro televizní diváky se s touto změnou pravděpodobně nic nezmění. Stanice bude k dispozici na stávajícím slotu v DVB-T2 multiplexu 24 operátora Digital Broadcasting.