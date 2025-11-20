Quantcast
Čtvrtek, 20. listopadu 2025

MTV Germany chce vysílat s českou satelitní licencí

Hudební a lifestylový kanál MTV Germany chce vysílat svůj program s českou satelitní licencí. Společnost Paramount prostřednictvím české společnosti ViacomCBS Networks International Czech, s.r.o. požádala českého regulátora o udělení příslušné licence.

RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se bude požadavkem subjektu zabývat na některém z příštích zasedání.

MTV Germany již přes satelit vysílá. Program je poskytován v SD i HD rozlišení z družice Astra na pozici 19,2°E. Volně ( FTA) je k dispozici jen v SD rozlišení. HD distribuce programu je součástí placené televize.

Německá verze MTV tak bude pokračovat. Ostatní hudební kanály (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, club MTV, MTV Live HD) budou na konci tohoto roku uzavřeny. Divákům v Česku a na Slovensku pod značkou MTV zůstane už jen MTV Global (dříve MTV Europe).

Prostor po hudebních stanicích MTV hodlá postupně obsadit jiný vysílatel a to společnost Music Box Television s hudebními programy pod značkou Music Box. Ty se divákům v Česku a na Slovensku poprvé představí již v pátek 21.11.2025 s programy Music Box Hits, Music Box Dance a Music Box Classic v rámci OTT platformy Antik TV.

