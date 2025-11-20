Vánoce a Silvestr 2025 na TV Nova: pohádky i speciály

Vánoce a Silvestr 2025 na TV Nova: pohádky i speciályDNES! | redakce | tisk | názory
Televize Nova připravila na letošní Vánoce a Silvestra opět bohatý program plný pohádek, rodinných filmů a speciálních zábavních pořadů. Diváci se mohou těšit na oblíbené klasiky, pohádky i hvězdné speciály pořadů Na lovu a Možné je všechno.
O silvestrovské noci Nova odvysílá také unikátní sestřih koncertů Michala Davida z jeho letošních vyprodaných show.
Vánoční speciál Na lovu: ve znamení pohádek a tradic
Úspěšný vědomostní pořad Na lovu letos přinese zcela nový vánoční speciál věnovaný pohádkám a vánočním tradicím. TV Nova ho odvysílá 7. prosince od 18 hod. Proti lovcům se v něm postaví známé osobnosti, které hrály v oblíbených českých pohádkách.
Silvestrovský retro speciál Na lovu s Ondřejem Sokolem
Silvestr se na Nově ponese v duchu devadesátých let. Do speciálního vydání pořadu Na lovu nastoupí Aleš Háma, Pavel Horváth, Tonya Graves a Václav Kopta, zatímco lovci se představí v kostýmech ikon této éry. Retro atmosféra, i hudba a soutěžní napětí vytvoří neopakovatelnou silvestrovskou náladu. Lovci se v pořadu, který je zařazen do vysílání na 20:35 hod, tentokrát ohlížejí i za svými nejvýraznějšími ikonami dětství i dospívání.
Kvízová dáma vzpomíná: „
Pokud jde o televizní pořady, tak mou nejoblíbenější postavou byl Jan Rosák. Ze všeho nejraději jsem měla Riskuj! a Videostop, kterým on s grácií a vtipem kraloval. Snila jsem o tom, že se těchto pořadů také jednou zúčastním, což se mi pak i v případě Riskuj! splnilo.“
Doktor Vševěd s humorem přiznává, kdo je jeho ikonou devadesátek: „
Julia Roberts ve své nejlepší formě. Z toho se můj testosteron nevzpamatoval dodnes.“ A dodává, co všechno stihl v devadesátkách: „
Během devadesátek jsem stihl střední i vysokou, naučil se pít pivo, oženil se... A samozřejmě Nagano, to si pamatujeme všichni.“
Žolík, který se považuje za „devadesátkový dítě“ jako vyšitý. „
Družinu jsem měl ve Vojtěšské a 17.listopadu 1989 odpoledne jsem šel z družiny na Národní třídu. Zažil jsem vše - z ruštinářky angličtinářka, klub Belmondo, Tatáče na Deltě, koncert Michaela Jacksona i pláč při úmrtí Cobaina. Jsem devadesátkový dítě jako vyšitý. Maturoval jsem v roce 1999.“
„
Když se řekne devadesátá léta, vybaví se mi jako první Tereza Pergnerová a hned po ní všechny ty televizní estrády a umělci, kteří v nich vystupovali. Ale vzhledem k tomu, že jsem v devadesátých letech byla dítě, pro mě byl největší ikonou Krteček,“ uvádí Belladonna a dodává, že za vrchol tehdejšího luxusu považovala návštěvu McDonaldu v Modřanech, kde potají záviděla dětem s narozeninovými oslavami.
Možné je všechno - velká silvestrovská show Aleše Hámy
Pokud se chtějí diváci na sklonku roku 2025 ještě jednou pořádně pobavit, tak pořad Možné je všechno je jasnou volbou. Ve 22 hod je pro ně připraveno mimořádné silvestrovské vydání, které Aleš Háma uvede jako velkou novoroční oslavu. Poslední noc v roce s nimi oslaví jeden z nejoblíbenějších a nejlepších slovenských herců Tomáš Maštalír. Uvidí také velkolepý silvestrovský souboj týmů Ondřeje Sokola a Jakuba Štáfka a Eva Burešová s Vicou Kerekes skončí až po krk v barvě! A dojde i na striptýz Patricie Solaříkové!
Půlnoční dárek pro diváky: Michal David v O2 areně
O půlnoci uvede Nova speciální televizní sestřih z dvou vyprodaných narozeninových koncertů hudební legendy, skladatele, hitmakera, producenta a oblíbeného zpěváka Michala Davida, který letos v O2 areně oslavil své 65. narozeniny. Diváci si připomenou jeho největší hity i koncertní atmosféru, která doslova strhla desetitisíce fanoušků. „
Jsem strašně rád, že se v televizi na Silvestra hned po půlnoci bude vysílat právě můj narozeninový koncert. Určitě se mají diváci na co těšit. Já jen doufám, že jim zpříjemní tuhle brzce ranní náladu hned v Novém roce,“ říká Michal David.
TV Nova nabídne divákům o svátcích i bohatou kolekci českých pohádek, rodinných filmů i vánočních stálic. Štědrý den přinese klasiky jako Princ Bajaja, Z pekla štěstí, Řachanda, animovaného Shreka, sváteční speciál Doba ledová: Mamutí Vánoce, dvojici filmů Císařův pekař, Pekařův císař a velké večerní hity Tři bratři a Láska nebeská. První svátek vánoční nabídne české pohádky Jak se Franta naučil bát, V peřině, Z pekla štěstí 2, fantasy Nekonečný příběh, Shrek 2, a večerní pohádky Čertova nevěsta, O statečném kováři a Nejkrásnější hádanka. Druhý svátek potěší klasickými tituly O medvědu Ondřejovi, norskou novou verzí Tři přání pro Popelku, pokračováním Shreka, pohádkami Nebojsa, S čerty nejsou žerty a dramatem Zelená míle.
Také Nova Cinema má o Vánocích v programu rodinné hity i nezapomenutelné klasiky. Pohádky Jak vycvičit draka, kultovní komedii S tebou mě baví svět, oblíbené Sněženky a machry nebo film Velká vánoční jízda. O romantiku a humor se postará komedie Vánoční prázdniny. Stanice Nova Lady přinese romantické vánoční příběhy jako Věřím na Santu, Vánoční zázrak: Náhodné setkání a Splněná přání.
